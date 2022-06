Algunas de las candidaturas de Podemos Perú para las elecciones de octubre habrían estado rodeadas de cobros de cupos a quienes deseaban un puesto como regidores municipales, según una denuncia de Cuarto poder. Así lo demostraría el caso de Róger Parra Taboada, candidato a la alcaldía distrital de San Juan de Miraflores, quien –según el programa– pidió hasta S/100 mil soles para convencer a José Luna Gálvez –congresista y líder de Podemos Perú– de seleccionar a ciertas personas como candidatos para regidores.

Según los audios difundidos por Cuarto Poder, del 13 y 23 de marzo, Parra Taboada conversó con el abogado Harold Inga y su madre Juana Pichihua, ambos vecinos del mencionado distrito, y les explicó: “Yo le puse la imagen a Luna que el 1 y 2 son pudientes. Y por eso están aportando el 1 como S/70 mil y el segundo S/50 mil, pero esos 50 al doctor no le movieron ni un pelo. Está en evaluación”.

En un inicio a ambos personajes les informaron que para hacerse del número 2 de la lista de regidores tenían que pagar S/50 mil soles. Madre e hijo depositan S/25 mil, pero luego les cambian el panorama.

“Queda tus 25 mil de aporte por el 4. Eso plan B. Plan C, como gente pide #2, yo, antes que me digas ahora, yo necesito saber si descartas #2 para yo buscar #2 que venga alguien con 80 (mil) y yo diga: doctor (Luna Gálvez), aquí hay uno con 80 (mil), y punto”, es lo que dice Parra a Harold Inga. Pese a la insistencia, no aceptan el trato y por ese motivo José Luna Gálvez les quita su ansiado número.

“No tienes palabra, la verdad. Si así estás comenzando, no sé cómo vas a terminar”, es lo que le reclama Inga a Parra tras enterarse de la situación. Al abogado y a su madre les habrían devuelto la cantidad de dinero que dieron a Parra (S/25 mil).

“Luna me ha jodido, y debo quedarme callado no vaya a ser que se moleste y me saque de candidato, yo perjudico mucha gente. Es como el ajedrez”, acepta Parra en uno de los audios interceptados. Luego, ante la prensa, aseguró ser inocente.

Datos

Luna Gálvez es investigado en el caso Cuellos Blancos.

Mientras cumplía arresto domiciliario fue elegido congresista. Es fundador de Telesup, una universidad no licenciada.

