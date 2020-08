Pareciera que en la Comisión de Ética del Congreso se volvió a las viejas andadas. El sábado, no solo se archivó definitivamente el caso de los 23 congresistas que cobraron gastos de instalación pese a que viven en Lima, sino que también fue desestimada la denuncia contra José Luna Morales (Podemos) por no depositar los aportes de AFP a sus trabajadores. Luna se libró de la investigación gracias a cuatro votos en contra, entre ellos el de su compañero de bancada, Aron Espinoza. Sin embargo, su voto tiene visos de irregularidad, desde el punto de vista reglamentario y ético.

Observaciones

En la sesión plenaria del viernes, Podemos cambió a su representante en esa comisión, pero esa decisión no fue notificada a tiempo a la Secretaría Técnica de Ética. Es decir, al momento en que se archivó el caso Luna, Espinoza no estaba facultado para votar.

Durante la sesión virtual del sábado en Ética, Luis Castillo (Podemos) informó que en el Pleno del día anterior “se hizo el cambio de titular y que en adelante estará Espinoza”.

Sin embargo, la secretaria técnica manifestó que la comisión “no fue notificada de dicha solicitud para hacer el cambio”. Ante ello, Castillo insistió de que “a través de Oficialía Mayor se hizo público el cambio de titular”.

La vicepresidenta de Ética, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), explicó a Perú21 que la incorporación de Espinoza como titular no les fue notificada. “Que yo sepa no se subsanó. Supongo que el lunes (hoy) se estará tramitando ese cambio pero nosotros no tenemos conocimiento, por eso, hasta el sábado, la secretaria técnica dijo que no había llegado nada”, reiteró. Vásquez agregó que a Espinoza se le permitió participar “por un tema de pluralidad”.

Empero, aseveró que “es un tema que se debe revisar porque mientras no esté integrado a la comisión no debió tomarse su votación. Legalmente hablando, nos tienen que notificar expresamente de ese cambio y desde entonces se producen los efectos legales de su participación”.

Los cuestionamientos no quedan ahí. Espinoza votó en un caso que involucra a un miembro de su bancada, nada menos que el hijo del fundador de Podemos y dueño de Telesup. Aunque no está impedido de hacerlo por el reglamento del Congreso, los miembros de Ética vienen impulsando como práctica que, en esos casos, el legislador se debe abstener. Algo que Espinoza no hizo.

“Por decoro e iniciativa propia, varios congresistas se han apartado y abstenido en votaciones. El titular de Ética (César Gonzales, de Somos Perú) lo ha hecho dos veces”, aseveró.

Esta práctica también fue observada en la votación de Tania Rodas (APP), quien se abstuvo de votar en el caso de Jhosept Pérez (quien mentó la madre al presidente Vizcarra), por tratarse de un miembro de su partido.

DATOS:

- Según la información publicada por Perú21, el sábado 1 de agosto, las empresas de Luna Morales tienen una deuda de S/185, 809 con las AFP, dinero que el congresista les retuvo a sus trabajadores y no lo depositó.

- Mirtha Vásquez indicó que si el voto de Espinoza es anulado, la decisión dirimente la tendría el presidente de Ética, César Gonzales (APP).

- Intentamos comunicarnos con Espinoza y Castillo, pero no respondieron .

VIDEO RECOMENDADO:

Pilar Mazzetti: “Quizá no todos los peruanos nos vacunemos con una sola vacuna"-OJO