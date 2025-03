Delia Espinoza responde a Santiváñez por allanamiento: "Tendría que reclamarle al juez"

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se refirió a los cuestionamientos hechos por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el allanamiento a su vivienda el pasado lunes 3 de marzo, en el marco de las investigaciones por abuso de autoridad.

La titular del Ministerio Público aseguró que su institución solamente formuló la petición ante el Poder Judicial. En ese sentido, consideró que el ministro debería quejarse ante el PJ, que autorizó el allanamiento.

"Tendría que reclamarle al juez que autorizó el allanamiento y que accedió a nuestro requerimiento. Nosotros no autorizamos allanamientos. No decidimos si acudimos a una casa, eso no se hace, nosotros postulamos un pedido con elementos y sustentos al juez, quien evalúa si ello es atendible o necesario para llevar adelante el allanamiento. La crítica es válida, pero no es ilegal", dijo en RPP.

Espinoza saludó que Santiváñez anunciara que se someterá a la decisión que tome el Poder Judicial en cuanto al pedido de impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía. Además, la fiscal recalcó que es solamente una medida cautelar.

"Todos los argumentos (a favor y en contra del pedido) son bien recibidos y eso se discutirá (en la audiencia). Nosotros tenemos una estrategia, solicitamos y si no es correcto (este requerimiento) el juez rechazará y nosotros no nos vamos a molestar", señaló.

