Delia Espinoza: "Eficcop no se ha desactivado"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ofrece declaraciones sobre la situación del Ministerio Público.

En ese sentido, aseguró que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) no ha sido desactivado y consideró que "se está desinformando de una manera irresponsable".

La titular del Ministerio Público señaló que "por razones presupuestales" Eficcop ha sido trasladado al sistema anticorrupción que es "su hábitat natural".

"La única variación que se ha hecho ha sido dejar sin efecto la coordinación, porque el sistema tiene una coordinación y no puede haber dos coordinadores", dijo en RPP.

En ese sentido, indicó que la fiscal Marita Barreto, quien fue cesada como coordinadora de Eficcop, "está afrontando un proceso penal y disciplinario".

Asimismo, anunció que se va a "refrescar" las coordinaciones dentro del MP. No obstante, señaló que esto no implicará separar a fiscales de sus respectivos casos. "Para poder involucrarse en los casos toma muchísimo tiempo", afirmó.

Niega politización de la justicia

La titular del Ministerio Público rechazó que exista una politización de la justicia en el Perú. En esa línea, consideró que esa percepción se da debido a que, en los últimos años, algunos fiscales han salido a hablar "de manera inconsulta" porque no hemos tenido tal vez un orden para lo que es la vocería.

"Los fiscales que han estado emitiendo opiniones, ello se ha estado tomando por parte del sector político como si fuese un ataque". dijo.

También advirtió que han existido "reiterados pedidos de prisión preventiva".

Espinoza anunció que se establecerá una reorganización en la vocería del Ministerio Público. No obstante, señaló que los fiscales "tiene libertad plena" para pronunciarse: "No se está censurando, ni amenazando a nadie. Pero no puede ser de una manera desordenada como se ha venido dando", dijo.

Caso de Domingo Pérez

Delia Espinoza se refirió a la investigación preparatoria contra fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, aseguró que todos los fiscales o cualquier otro funcionario "siempre está sometido a las leyes, aquí no hay diferencia".

La titular del Ministerio Público indicó que era una investigación que ya estaba abierta cuando asumió el cargo y "no podía ampliar más". Sin embargo, afirmó que una formalización de una investigación a un fiscal y que "no es una acusación y no necesariamente tiene que haber una suspensión o retiro de su caso".

Discurso "altisonante" de Boluarte

La Fiscal de la Nación se pronunció sobre el discurso de la presidenta Dina Boluarte, en el que cuestionó las investigaciones en su contra. En ese sentido, Espinoza señaló que los fiscales están "acostumbrados" a que los investigados tengan "reacciones altisonantes".

"Lo que nosotros hacemos es seguir trabajando, ya se la ha citado para el 2 de enero", dijo.

Cuestiona reducido presupuesto

La titular del Ministerio Público cuestionó que solo se haya asignado a su institución el 25% de lo que solicitó para el presupuesto de 2025.

"Hemos solicitado S/ 12,484 millones, pero solamente nos han dado S/ 2,921 millones", enfatizó.

En ese sentido, indicó que "ni siquiera podemos mejorar nuestros canales informáticos".

"He escuchado muchas veces que dicen: 'Lo que pasa es que quieren ahogar al Ministerio Público de a pocos", agregó.

