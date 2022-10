La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a designar prontamente al nuevo procurador general del Estado, luego de la renuncia de Javier León al cargo.

A través de sus redes sociales, el organismo aseveró que el próximo profesional que ocupe dicha puesto debe tener conocimiento y experiencia, además de idoneidad moral para cumplir a cabalidad la labor.

“Exhortamos al Ministerio de Justicia proceder a pronta designación de procurador/a general del Estado que no solo cuente con acreditado conocimiento y experiencia, sino especialmente con idoneidad moral, para asegurar adecuada gestión en defensa y representación jurídica del Estado”, se lee en su cuenta de Twitter.

“Es imperativo recordar que la Ley N.° 27815 y el D.L. N.° 1326, exigen que quien se desempeñe como procurador general del Estado debe reunir condiciones esenciales de conocimiento, experiencia e idoneidad moral”, agregó la Defensoría del Pueblo.

Es imperativo recordar que la Ley n.° 27815 y el D.L. n.° 1326, exigen que quien se desempeñe como procurador general del Estado debe reunir condiciones esenciales de conocimiento, experiencia e idoneidad moral. (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 11, 2022

Salida de Javier León

El último domingo, 9 de octubre, Javier León anunció su renuncia al cargo luego de que se presentaran cuestionamientos en su contra. En declaraciones a la prensa, aseguró que no ha cometido ningún delito y que su salida se da debido a que las críticas han afectado a su familia.

“He tomado la decisión de declinar del cargo, me da mucho pesar, esta es una institución nueva que no tiene mucha antigüedad y que merece todo el respaldo”, aseveró a la prensa este domingo.

“Es un tema familiar, lo he conversado y se está generando demasiado problema, mi interés es fortalecer el sistema para que el abogado que va a juicio tenga todas las herramientas”, añadió.

Previamente, El Comercio había informado que León fue investigado por la Fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo se reúne con representantes de gremios mineros