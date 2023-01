La titular encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, cuestionó a quienes organizan las protestas anunciadas a partir de mañana por ocultar su identidad y no acceder al diálogo con las autoridades, pese a la ola de violencia que registró 28 fallecidos en diciembre último.

“No se puede dialogar con quienes han orquestado las manifestaciones más violentas porque estos personajes nunca se han puesto delante ni han dado la cara”, manifestó en diálogo con Perú21.

“Quien tiene la responsabilidad de convocar a una movilización debería también poder sentarse a la convocatoria de las autoridades”, agregó Revollar.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a no recurrir a la violencia y calificó como inviable la plataforma de pedidos que plantean grupos radicales, que ahora agregan la secesión del sur del país a sus demandas. “Son medidas que no están amparadas en nuestra Constitución. Estimamos que, si no hay una viabilidad en esta plataforma, que es 100% política, poco o nada se puede hacer”, indicó.

La defensora del Pueblo comentó que, de las demandas planteadas, solo una es constitucionalmente viable, que es el adelanto de elecciones, pero es un pedido que, en primera votación, ya ha sido atendido por el Congreso.

También hizo hincapié en que hay otras demandas legítimas planteadas por dirigentes sociales que sí han accedido al diálogo en Arequipa, en Huánuco, en Pasco y en Cusco.

RECHAZO PARCIAL

Las convocatorias para el paro de mañana provienen en su mayoría de regiones como Puno, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Madre de Dios. Entre ayer y hoy se han venido desarrollando reuniones entre quienes convocan a las protestas para coordinar acciones en sus respectivas regiones.

Sin embargo, hay dirigentes que han adelantado su posición en contra de las futuras manifestaciones. En Arequipa, dirigentes de los camioneros no acatarán las protestas y señalan que en diciembre tuvieron pérdidas económicas y más de dos mil camiones varados en la carretera, el 20 % de estos con carga de productos de primera necesidad. En Ayacucho, el Frente de Defensa del Pueblo (Fredepa) también anunció la semana pasada que no participaría de la movilización.

“Hay organizaciones y colectivos que se están pronunciando por no sumarse a aquellas plataformas que son más violentas. Esperemos que sea así, porque el país necesita una pacificación”, apuntó Revollar.

En paralelo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viene recorriendo el sur del país para articular acciones. El domingo estuvo en Arequipa y Puno con los respectivos jefes policiales, autoridades y representantes del Ministerio Público.

DATOS

La ola de violencia registrada en diciembre dejó, en total, 28 muertos, 392 civiles heridos y 290 agentes de la PNP lesionados, según la Defensoría.

El ministro del Interior aseguró que la Policía garantizará el respeto de los derechos de los manifestantes del 4 de enero.