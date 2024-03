El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que solicitará al Congreso de la República la aprobación de una disposición complementaria transitoria que permita elegir al sétimo integrante de la Junta Nacional de Justicia. Esto debido a que Mónica Rosell Medina y Jaime de la Puente Parodi declinaron a asumir una de las vacantes que dejaron Inés Tello y Aldo Vásquez en la institución tras la inhabilitación por parte del Parlamento.

Quien sí aceptó ocupar una de las vacantes fue Abraham Siles Vallejo quien jurará al cargo de titular de la JNJ este lunes 25.

Gutiérrez, en tanto, cuestionó la actitud asumida por Rosell y De la Puente y reveló que evaluaría la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos en su contra.

“Los suplentes, si no quieren tener esa condición, antes del proceso deben renunciar a esa condición porque ocurre que, como en este caso, tenemos que conformar los 7 miembros titulares y de pronto dicen ‘yo no quiero asumir’. Seguramente, porque faltan algunos meses o por algunas otras condiciones, y eso no es correcto. No debe ser a criterio de cada persona respecto a su tema discrecional de si quiere o no quiere”, declaró en RPP.

En esa línea, el Defensor del Pueblo indicó que hará las consultas respectivas a Servir para determinar si procede abrirles un proceso administrativo. “Es una falta de respeto al país decir que no se quiere asumir porque simplemente no les da la gana, eso no es correcto”, refirió.

