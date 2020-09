El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República deberían enfocarse en dialogar para lograr una agenda común que permita prevenir una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) y organizar un adecuado proceso de vacunación contra esta pandemia.

“Hay tres puntos fundamentales (que deberían tocar). En primer lugar, todos los esfuerzos de la sociedad y el Estado, y me refiero a todos los entes, empezando por el Ejecutivo y el Legislativo, deben estar orientados a prevenir una segunda ola, a contener el virus. Esto en primer lugar, porque no se debe decir que la vacuna va a venir en dos, tres o cuatro meses si no tenemos absoluta claridad”, señaló en declaraciones a RPP.

Gutiérrez se pronunció así a pocas horas de que se lleve a cabo esta tarde una reunión entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, tal y como fue anunciado por el Gobierno este fin de semana. La cita tendrá como objetivo elaborar una agenda común entre ambos poderes del Estado. Luego de eso, se llevará a cabo una sesión del Consejo de Estado.

“Siempre soy pesimista en la realidad pero optimista en lo ideal. En ese contexto de dificultades (entre Ejecutivo y Legislativo) siempre creo que es posible encontrar un espacio de acuerdo y, en todo caso, la Defensoría en su rol de articulador crítico, hará su rol para que así sea”, manifestó el defensor del Pueblo sobre la predisposición entre ambas autoridades de lograr consensos.

Walter Gutiérrez señaló que los otros dos puntos fundamentales que deberían ser priorizados en la agenda que logren ambos poderes del Estado son la organización ante el “complejo y largo proceso de vacunación" contra el COVID-19.

“En tercer lugar, y algo fundamental, es que tenemos que hacer un pacto, una suerte de tregua, enderezar todos nuestros intereses en reactivar la economía y activar determinados proyectos porque no tenemos, no vamos a tener la capacidad fiscal para los próximos años”, exhortó.

El defensor del Pueblo concluyó haciendo un llamado en esa línea a los candidatos presidenciales para las elecciones generales de abril del 2021 para que marquen una posición clara sobre estos aspectos.

“Deberían pronunciarse sobre estos temas, no con un carácter oportunista o de oferta política, sino que nos digan los consensos sobre los cuales vamos a transitar los próximos cinco años respecto de estos temas”, indicó.





