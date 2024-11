Defensor del Pueblo dice que declaratoria de ilegalidad de partido A.N.T.A.U.R.O. es "abuso de poder"

No quiso dar nombres ni referirse en específico a Antauro Humala, pero sí habló sobre la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) que el último 31 de octubre fue declarada ilegal por el Poder Judicial.

De acuerdo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la referida agrupación política fue inhabilitada, mas no Antauro Humala por lo que, de mantenerse la sentencia, el etnocacerista no podría postulara una plancha presidencial en los comicios de 2026, pero sí liderar una lista de aspirantes al Parlamento.

Sobre este tema se pronunció el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien, como se recuerda, fue congresista en 2011 por la alianza Gana Perú, que llevó a la Presidencia de la República a Ollanta Humala, hermano de Antauro.

En declaraciones a RPP, Gutiérrez anticipó que la Defensoría publicará un "informe contundente y muy jurídico" respecto de la declaratoria de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por el Poder Judicial.

MIRA: EN VIVO | Mineros informales protestan en las afueras del Congreso

Y aunque no quiso dar detalles de sus alcances, sus palabras dejaron claro que el documento contendría un pronunciamiento en contra de la disposición judicial.

"Las organizaciones políticas per se no cometen delitos, sus representantes puede ser, pero yo le pongo un ejemplo simple de las decenas de miles que pueden estar inscritos en ese partido. Si uno de ellos aspiraba a postular a congresista, gobernador, alcalde, al eliminar ese partido está perjudicando a esa persona. Quien se inscribió en la agrupación no lo hizo por Antauro Humala sino por el ideario, el programa, lo que representa jurídica y públicamente", indicó.

En ese contexto, Gutiérrez cuestionó que se le quite a los militantes de esa agrupación la posibilidad de postular.

Abuso de derecho

"¿Sabes cómo se llama eso? Abuso de derecho, y yo, como Defensor le puedo decir que estamos en contra de todo tipo de derechos de la instrumentalización de la justicia, de la exigencia para que uno haga lo que les da la gana a quienes creen que tienen el ejercicio del poder. Me pueden decir lo que sea, pero nuestra decisión va a prevalecer porque tiene el respaldo de lo jurídico porque le asiste el derecho a participar en la política", refirió con vehemencia.

Cuando se le preguntó si considera que entonces que Antauro Humala —quien purgó prisión por el asesinato de 4 policías durante el 'Andahuaylazo'— debe postular, se rehusó a responder.

"Yo me refiero a decenas de miles de personas que se han inscrito en un partido con el sueño de participar activamente, a ser elegidos y elegir, es un derecho constitucional que ni el Poder Judicial ni nadie puede proscribir; eso se llama abuso de derecho, y lo digo con todas sus letras, el abuso de derecho en un estado democrático debe estar proscrito", anotó.

En tono desafiante, el exparlamentario humalista añadió que la opinión institucional sobre el tema será publicada en las próximas horas. "Le gustará a unas personas y no le gustará a otras, pero estoy convencido de algo: la objetividad es la que tiene que privar cuando lo ejercita la función y el análisis jurídico", manifestó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO