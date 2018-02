Defensa de José Graña apelará rechazo a cese de prisión preventiva

La defensa de José Graña apelará la decisión del magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien rechazó el pedido de cese de prisión preventiva que pesa sobre el ex directivo de Graña y Montero, a quien la Fiscalía señala de haber sabido, en 2005, que para adjudicarse la carretera Interoceánica Sur, Odebrecht debía pagar sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.

Jorge Massa, abogado de Graña, indicó a Perú21 que en el lapso de tres días interpondrá el recurso ante la Primera Sala Penal de Apelaciones, que en enero pasado revocó la orden de detención de los empresarios Fernando Camet Piccone (JJC Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA), y el arresto domiciliario de Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero), todos involucrados en el mismo caso.

Asimismo, Massa cuestionó los argumentos del juez Concepción para denegar su solicitud. "El juez tergiversa conceptos, hemos dicho que no pagamos (a Odebrecht) riesgos adicionales sino fee de liderazgo; otra barbaridad que ha dicho es que por presentar una cantidad de documentos de prueba intentamos pertubar el proceso, eso es inadmisible, es un sinsentido", manifestó.

De acuerdo al Ministerio Público, los directivos de las empresas que se consorciaron con Odebrecht para ejecutar la IIRSA Sur sabían que la constructora brasileña había pactado una coima con Toledo para ganar la obra. En ese sentido, sostiene, el fee de liderazgo que luego las firmas pagaron a Odebrecht "fue una ñanga" porque se habría tratado de un reembolso por el soborno realizado.

El letrado criticó también al juez porque no consideró la resolución de la sala que liberó a los otros empresarios. "Concepción dice que no acepta lo que dice su superior jerárquico, lo que dice es que el razonamiento de la sala es erróneo, que él tiene razón y la sala no; el juez dice que lo que decimos es mentira, simplemente no nos cree", expresó.