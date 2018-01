Luego de que se conociera que Miguel Pérez Arroyo asumiría la defensa personal de Alberto Fujimori , el abogado declaró a este medio que esta semana presentará un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para participar en la audiencia del 2 de febrero.

“Por ahora no está programado que él ( Fujimori) dé su descargo, pero no hay que olvidar que la decisión que tome la Corte va a afectar de manera directa al ex presidente Fujimori”, afirmó a Perú21. Por ello, consideró que es importante que se escuche la versión de su patrocinado.

Asimismo, Pérez Arroyo dijo que la gracia presidencial no debería excluir el caso Pativilca, en el que seis campesinos fueron asesinados por el grupo Colina. “Haremos valer los derechos de Alberto Fujimori”, indicó.

“Quienes dicen que se excluya lo hacen porque interpretan a su manera las cosas para que el Poder Judicial no aplique este beneficio; pero sí debe hacerlo porque se ha cumplido con lo establecido”, manifestó.

Por otro lado, Miguel Pérez Arroyo reconoció haber participado de una publicación referida a la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, manifestó que esto no tiene nada que ver con su defensa ahora.

“Hicimos un libro entre varios académicos, pero yo no voy a cuestionar la sentencia, acá lo que se defiende es el tema del indulto y la gracia presidencial. Es más, la primera vez que me llama Alberto Fujimori, hace unos meses, es por esa publicación”, expresó.