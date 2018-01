Otro intento. La defensa del prófugo ex presidente Alejandro Toledo presentó hoy lunes un nuevo recurso que busca anular la órdenes de captura y prisión preventiva por 18 meses dictadas contra el ex mandatario y la ex primera dama, Eliane Karp, por los casos Odebrecht y Ecoteva.

Según informó Heriberto Benítez, abogado de Toledo, mediante el habeas corpus se solicita también que se declare nulo el pedido de extradición, que en su opinión, tiene "una evidente motivación política".

"El habeas corpus es por la amenaza a la libertad individual y porque se están utilizando testimonios de aspirantes a colaborador eficaz cuyas versiones no han sido corroboradas, ni verificadas, ni comprobadas, ni ratificadas", indicó Benítez.

El recurso, añadió, ha sido derivado al 21 Juzgado Penal de Lima.

Abogado presenta recurso ante PJ

HABEAS CORPUS EN FAVOR DE ALEJANDRO TOLEDO y ELIANE KARP; para que se anulen las arbitrarias prisiones preventivas (Odebrecht y Ecoteva), las órdenes de captura nacional e internacional (Interpol) y el ilegal requerimiento de extradición por evidentes motivos políticos. pic.twitter.com/KEiIS8vPVA — Heriberto BENÍTEZ (@HBenitez_) 22 de enero de 2018

Este nuevo recurso se presenta unos días después de conocerse las confesiones del empresario israelí Yosef Maiman ante el equipo del especial del caso Lava Jato, a cargo de Hamilton Castro.

El semanario Hildebrant en sus 13 reveló que el ex socio y amigo del ex mandatario reconoció que ocultó y blanqueó el dinero de la constructora brasileña Camargo y Correa por varios años. Dijo que Toledo “no quería aparecer como receptor”.