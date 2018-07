Se declarará en emergencia el Poder Judicial por tres meses

Medidas drásticas. El presidente del Poder Judicial , Duberlí Rodríguez , anunció que se declarará en emergencia el sistema judicial a nivel nacional por un tiempo de tres o cuatro meses. Esto se definirá el martes tras Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.



En diálogo con Canal N, Duberlí Rodríguez explicó que con esta medida se ejecutará la revisión del personal de confianza desde la Corte Suprema hasta todas las Cortes Superiores de Justicia.

"Significa darle más apoyo a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que pueda trasladarse donde haya un síntoma, un indicio de, digamos hechos irregulares en el país para que rápidamente pueda tomar más medidas", dijo el presidente del Poder Judicial.

¿RENUNCIARÁ A SU CARGO?



Rodríguez aclaró que no se siente responsable de cometer algún hecho ilícito y que su nombramiento en los audios fueron a causa de su ex asesor de prensa Luis Díaz Asto. Afirma tener la "conciencia tranquila y el derecho a defenderse que está ejerciendo" por lo que no piensa en renunciar.

“Ninguna posibilidad está descartada, no puedo abandonar el barco en medio de la tormenta cuando tengo cosas que aportar. Estoy representando a este Poder del Estado y debo estar adelante para ver cómo salimos”, acotó.