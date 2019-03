Empresaria entregó pruebas para demostrar que pagó coima a Becerril

La empresaria Mirtha Gonzáles Yep sigue complicando la situación del congresista Héctor Becerril y de sus hermanos Antonio y Wilfredo. El último viernes, rindió su testimonio ante la Policía y ratificó que pagó S/74 mil en sobornos al parlamentario fujimorista, a través de la compra de porcelanato italiano, para la remodelación de su casa, ubicada en Trujillo.

En declaraciones a Perú21, Percy Panta, abogado de la empresaria, indicó que con la documentación que su patrocinada entregó a la Fiscalía de Crimen Organizado, Becerril y sus parientes no podrán negar que conocían a Mirtha Gonzales.

El letrado reveló que existen conversaciones, documentos, fotografías, declaraciones de los involucrados y de testigos que confirman que existía una relación entre la familia Becerril y la ex consultora comercial de la Constructora CRD. “Héctor Becerril dice que no la conoce (a Mirtha Gonzáles), pero nosotros hemos presentado documentos, llamadas, mensajes demostrando que se conocen desde antes”, aseveró.

Empresaria Mirtha Gonzáles Yep acusa al congresista fujimorista, Héctor Becerril, de recibir soborno.

Como se conoció, Mirtha Gonzáles arribó a Chiclayo para participar de las diligencias programadas el último jueves y viernes en las oficinas de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo por el caso Los Temerarios del Crimen. En este lugar rindió manifestación, por cerca de cinco horas, ante los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac).

La defensa de Gonzáles Yep añadió que, en estas delaciones, se ha confirmado de manera testimonial el pago de coimas a través de la compra de materiales para la vivienda de Becerril y el pago de publicidad instalada en unidades de servicio público para la campaña a la región Lambayeque de Víctor Becerril en 2018. “Lo que está haciendo ella es demostrar sus afirmaciones respecto a lo que ella ya ha hecho público”.

´La China´, como se le conoce a la empresaria, no solo se refirió a los sobornos hechos directamente a los hermanos del legislador fujimorista sino que también confirmó las declaraciones efectuadas por los investigados ex regidores Boris Bartra Grosso y Luis Carlos Cabrejos, quienes señalaron en su momento, que se efectuaron cuatro entregas de dinero al ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo, para la entrega de la buena pro y la posterior ejecución de los trabajos de la planta de tratamiento de residuos sólidos a la empresa CRD. Todos estos pagos también bajo la intervención de Wilfredo y Víctor Becerril.

- Durante su estancia en Chiclayo, la empresaria contó con resguardo policial pues, en su momento, aseguró que temía por su vida.



- La obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos se encuentra paralizada desde octubre de 2018 debido a la falta de pagos de la comuna de Chiclayo a la empresa CRD.



- La deuda a esta empresa superaría los S/2 millones. Los trabajos en su totalidad están valorizados en S/11 millones.