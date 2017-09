Declaración de Josef Maiman se anexaría al caso Ecoteva

Uno de los objetivos del Ministerio Público es que, en el nuevo pedido de arresto provisorio que formulará el juez Abel Concha a Estados Unidos para la detención con fines de extradición del ex presidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, se adjunte la información que el empresario israelí Josef Maiman brindó al equipo del caso Lava Jato.

Consultado al respecto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respondió: “Eso es lo que se piensa hacer”. Las primeras declaraciones de Maiman, quien fue interrogado hace unas semanas por fiscales peruanos en Israel, en el marco de la investigación al prófugo ex mandatario por el caso Odebrecht, se encuentran en “proceso de verificación”, indicó el fiscal.



Para Sánchez, la declaración de Maiman ha permitido cerrar el círculo. “Cuando se dice que el círculo se ha cerrado, es porque eso se ha producido”, remarcó.

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, explicó que si Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, decide enviar la información sobre Maiman a su despacho, deberá ser adjuntada a la carpeta de detención con fines de extradición.



“Estamos realizando coordinaciones entre los fiscales para poder acceder a la información (sobre Maiman)”, indicó.

Aclaró que debe ser la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima la que decida si se incluye en la carpeta de Ecoteva y en el pedido de detención la declaración de Maiman, debido a que el 30 de julio venció ya el plazo de la investigación judicial que tiene el juez Concha.



¿Toledo colaborador?

​

En cuanto a la posibilidad de que Toledo se acoja a la colaboración eficaz, Sánchez indicó que, debido a que el ex presidente es una de las principales personas que están siendo investigadas, eso no prosperaría. “Teóricamente se puede admitir, pero creo que no es viable”, anotó.



Tenga en cuenta

​

La Fiscalía acusa a Alejandro Toledo de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la Interoceánica Sur.

El empresario Josef Maiman habría confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que terminaron en la offshore Ecoteva.