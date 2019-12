El caos registrado en las elecciones para una nueva directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) llegó a su punto cumbre esta noche con el anuncio de la Junta de Vigilancia del gremio que dispuso la nulidad de los comicios. Sin embargo, la decana del CAL, María Elena Portocarrero, manifestó a Perú21 que esta decisión no es competencia de la junta sino de la Asamblea General de la orden.

“Para que se dé la nulidad del proceso, tiene que ser por la Asamblea General. La Junta de Vigilancia puede vigilar el proceso pero no puede dar la nulidad. Esto se va a dilucidar mañana. Hasta ahora ninguno se ha comunicado conmigo”, manifestó Portocarrero a este diario.

La decana, quien además ha vuelto a postular al cargo en estas elecciones, señaló que la próxima reunión de la Asamblea General se realizará el 6 de diciembre.

En lo referido al caótico desarrollo de las elecciones, Portocarrero responsabilizó al Comité Electoral del CAL.

“Habían cajas forradas en ánforas en plástico. Y hay cuestionamientos por las cédulas. O también porque el local no tenía la dimensión suficiente. Y hay videos (difundidos) que son muy tristes que han sido expuestos por los abogados. A las 11 a.m. no estaban abiertas las mesas de votación. Hay una gran diversidad de cuestionamientos. Yo acudí por la tarde y evidencié el malestar que sufrimos todos. Pero esto es responsabilidad absoluta del Comité. (...) Se aconsejó que sea virtual”, acotó la abogada.

Portocarrero subrayó que el Comité Electoral es un ente autonómo y es el llamado a convocar a elecciones, no la Junta Directiva según estatutos del CAL. Además, aseveró que la actual junta solicitó que se realice el voto electrónico, empero, fue decisión del comité hacerlo de forma presencial.

“Ellos son los que organizaron que se realice en el colegio Guadalupe y tramitaron las ánforas y demás”, agregó.