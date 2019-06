Todo lo que debes saber sobre la condena para César Álvarez por coimas de Odebrecht

El Poder Judicial emitió ayer la primera sentencia condenatoria por las millonarias coimas que dio Odebrecht a funcionarios peruanos.

El primer condenado de la larga lista de acusados que están en cola fue el exgobernador de la región Áncash César Álvarez , a quien la jueza anticorrupción Nayko Coronado le dictó ocho años y tres meses de cárcel por colusión agravada en agravio del Estado por la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, en 2011.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Álvarez recibió 2.4 millones de dólares en coimas para entregarle a Odebrecht esta obra.



La obra tenía una inversión inicial de S/404 millones, pero terminó sobrevalorada en S/559 millones.



La sentencia dictada por la magistrada Coronado comprendió a otros exfuncionarios de la región. Para todos impuso una reparación civil solidaria de S/10 millones.



Sin embargo, del total de ese monto, Álvarez deberá abonar el 80% (S/8 millones) y, además, será inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el mismo tiempo de su condena.



El equipo del Ministerio Público que logró esta condena estuvo liderado por el fiscal Elmer Chirre, quien recordó que la indagación comenzó en 2014, cuando todavía no se conocía el caso Lava Jato ni la magnitud de la corrupción internacional de Odebrecht, destapada recién en 2016.



Chirre destacó que la información para llevar a juicio este caso se obtuvo en el Perú y no fue necesaria la colaboración de personajes extranjeros. “No he tenido ningún tipo de injerencia, he tenido la autonomía para poder investigar. Debo reconocer el trabajo de los fiscales de la provincia de Áncash, que fueron los que iniciaron la investigación y nosotros les tomamos la posta”, señaló.



HASTA 2027

La pena contra el exfuncionario se computa desde la lectura de la sentencia y finalizará en setiembre del año 2027.



El fiscal Chirre explicó que la sentencia emitida contra Álvarez no será descontada del tiempo que lleva detenido en Piedras Gordas debido a que no se solicitó prisión por este caso. Del mismo modo, indicó que las nuevas condenas que se dicten por otros procesos contra el mismo exfuncionario no serán acumulativas.



EL CASO NOLASCO

Fiorela Nolasco, hija del asesinado consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, destacó la sentencia y recordó que su extinto padre fue uno de los primeros en denunciar las irregularidades en la concesión de la carretera Chacas-San Luis, que formaba parte de un paquete de obras en esa jurisdicción.



Nolasco fue asesinado en Huacho por sicarios cuando volvía a su región. La Fiscalía ha pedido 35 años de prisión para Álvarez al sindicarlo como autor intelectual de este execrable crimen.

Datos:

- La jueza Nayko Coronado señaló que la lectura integral de la sentencia se realizará el próximo viernes 21 de junio. Recordó que el proceso fue un caso complejo que tuvo 256 horas de juicio en 70 sesiones.

- El fiscal Elmer Chirre ha solicitado 35 años de prisión para Álvarez por el caso ‘La Centralita’, por los delitos de lavado de activos, organización criminal y colusión.

- Jorge Barata confesó que Odebrecht dio coimas por la vía Chacas-San Luis-Carhuaz.