“Se deben investigar todos los ingresos de Alberto Fujimori”

El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia considera que se debe crear una normativa que permita el cobro más rápido de las reparaciones civiles y una unidad que investigue los ingresos de aquellos que dicen no tener recursos para pagar.



¿Qué se puede hacer para cobrar las reparaciones civiles de los sentenciados?

- En el caso del ex presidente Alberto Fujimori, lo que él declara es que solo recibe rentas. Habría que investigar si es que eso es cierto o también percibe alguna pensión por parte del Estado. Si fuera el segundo caso, se debe gestionar un embargo. Si realmente no tiene ingresos, se debe iniciar una acción ante el Indecopi a efectos de declararlo insolvente y aplicarle las normas que corresponden. Lo mismo para las otras personas con sentencias.



¿Por qué es importante que se paguen las deudas impuestas?

-La pena por un delito tiene doble finalidad: el castigo y la restitución de la víctima por los daños ocasionados. Esto último se consigue con el pago de una reparación civil. En buena cuenta, cuando se cumple solo una parte de la sentencia, se está abonando a favor de la impunidad, porque no se trata solo de ejecutar una sentencia en cuanto al cumplimiento de la pena privativa de libertad, sino también en cuanto a la obligación que el imputado tiene por los daños que ha ocasionado con sus delitos. La ausencia de pago lo que hace es generar un perjuicio mayor a la víctima. En este caso, el Estado no solo se ha visto perjudicado por la conducta delictiva, sino también porque no se cobran las deudas.



¿El Estado está atado de manos porque no hay un marco legal que le permita cobrar las reparaciones?

-Exacto. Las reparaciones civiles se ejecutan de acuerdo con el Código Procesal Penal. Sin embargo, no sería inconstitucional establecer un procedimiento rápido y ejecutivo a efectos del cobro a las reparaciones civiles. Esto es, fijar la reparación civil y, establecido el plazo, proceder a ejecutarla a través de procedimientos mucho más céleres.



Alberto Fujimori también tuvo que afrontar el juicio por el caso Pativilca. El Poder Judicial determinó que el ex presidente debía ser enjuiciado y también dictó impedimento de salida del país contra él. (Foto: GEC) Alberto Fujimori también tuvo que afrontar el juicio por el caso Pativilca. El Poder Judicial determinó que el ex presidente debía ser enjuiciado y también dictó impedimento de salida del país contra él. (Foto: GEC)

¿Cómo actúa el sistema de justicia para ejecutar las reparaciones?

-El procedimiento del Poder Judicial si es que el sentenciado no paga es embargarlo, ¿pero qué pasa si no tienen ningún bien a su nombre? La reparación se vuelve inejecutable y ahí terminó todo. Pero hay que ir más allá, ser proactivos y generar normas que permitan iniciar investigaciones a los sentenciados a efectos de identificar sus fuentes de ingresos para proceder a poner embargos sobre los mismos.



¿Cree que Alberto Fujimori sea insolvente?

-En el caso del ex presidente Fujimori, no ha pagado la reparación civil, ¿pero dónde ha vivido cuando lo indultaron? En una casa a todo dar en La Molina, aunque él dice que no la paga. Por otro lado, está internado en una clínica privada y alguien está corriendo con esos gastos. Al igual que los Crousillat y todos los que no pagan la reparación civil porque dicen que no tienen recursos, no se condice con el estilo de vida que llevan. Se debería generar una unidad que se encargue de investigar debidamente sus ingresos, pues ahí habría un obvio desbalance patrimonial que hay que esclarecer y hacer público.