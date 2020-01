Yeni Vilcatoma, de Solidaridad Nacional, y Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, comparten el número 2 en sus candidaturas, pero discrepan en sus propuestas. Ambas tienen visiones distintas de cómo se debería combatir la violencia contra la mujer y sobre la despenalización del aborto.

¿Están de acuerdo en que el cierre del Congreso fue constitucional, como señala el TC?

Yeni Vilcatoma (YV): Me encuentro en desacuerdo con el cierre del Congreso. No necesariamente porque yo me haya visto implicada en esta disolución, sino porque la denegación fáctica no existe en la Constitución y el principio de legalidad delimita las decisiones de todo magistrado. Considero que en algún momento estos integrantes del Tribunal Constitucional van a tener que ser investigados. Considero que las decisiones del TC se tienen que respetar, pero en este caso no gozan de legitimidad. Coincido en que existió un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, pero eso debió ocurrir por los grandes problemas como el peaje. Todos nos debimos empezar a pelear por el ciudadano para lograr la resolución unilateral del contrato.

Rocío Silva Santisteban (RSS): Creo que el tema de la disolución del Congreso fue bastante claro. Todos lo vimos. No se quiso permitir que entre el premier a presentar la cuestión de confianza. Cuando lo hizo, inmediatamente se pasó a votar por el candidato al TC. Esto, en los hechos, era verdaderamente no dar la confianza. Entonces, claro, aquí hay un tema de discusión jurídica, constitucional, etc. Creo que el TC ya planteó su propuesta; sin embargo, no es un tema jurídico solamente, sino político. Y políticamente se estaba pidiendo el cierre del Congreso porque fue obstruccionista desde el primer día y así no se puede gobernar.

¿Creen que hubo blindaje a Pedro Chávarry y a miembros del desactivado CNM?

YV: Aquí tiene que haber un esfuerzo y consenso de toda la clase política por recuperar la confianza de la ciudadanía. Yo voté y reclamé para que se pueda votar en el Pleno del Congreso el delito de organización criminal en contra de César Hinostroza. En la interna, cuando se sometió a votación que los miembros del CNM también sean comprendidos como miembros de la organización criminal, yo voté a favor, aunque mi posición perdió por mayoría. Sobre Chávarry, creo que un presidente no puede decidir cuándo saca a un fiscal.

RSS: Creo que en el anterior Congreso, una de las situaciones más oprobiosas para nuestro país ha sido no solo el blindaje a Pedro Chávarry, sino el blindaje al CNM. La situación del CNM y su vínculo con César Hinostroza y los audios que hemos escuchado han producido una situación de repulsa. El Frente Amplio fue uno de los grupos que denunció a Pedro Chávarry y a César Hinostroza. En el próximo Congreso, y personalmente me comprometo, tendríamos que desarchivar esa denuncia porque hay nuevos elementos en el tema vinculado al deslacrado de la famosa oficina.

¿El enfoque de género es una herramienta útil para la lucha contra la violencia a la mujer?

YV: Yo considero que se han equivocado en la estrategia. Soy partidaria de que la niña y el niño se desarrollen en igualdad de derechos y condiciones. Considero que la política para enfrentar la violencia debe pasar por una política pública de salud mental que acompañe el desarrollo de una persona. Para que aprendamos, cuando una relación acabó, a despojarnos. No creo que el enfoque de género vaya a solucionar la violencia.

RSS: Los hombres que asesinan a mujeres no están locos, son machistas. El problema no es de salud mental, sino mucho más profundo, de políticas culturales. El director de Salud Mental del Minsa dio una cifra que me parece fundamental. De la cantidad de personas feminicidas y violadores sexuales que están en centros penitenciarios, el porcentaje de los que tienen problemas de salud mental es el mismo porcentaje de personas con ese tipo de problemas en la población en general. Eso demuestra que no se trata de salud mental. Es un problema mayúsculo que tiene que ver con mandatos y roles. El enfoque de género permite cuestionar los estereotipos de género y roles.

¿Están a favor de despenalizar el aborto?

YV: La vida hay que defenderla. Si me hablas del aborto en casos de violación, tampoco debe ser legalizado. La vida tiene que defenderse, pero sí tiene que haber una política pública para ver estos casos.

RSS: Yo soy pro personas vulnerables. Por ejemplo, las niñas que son violadas incluso por sus propios padres en zonas de extrema pobreza. Llevar a ese niño que es su hermano es una tortura. Por eso, planteamos la despenalización del aborto en caso de violación sexual.