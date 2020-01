Gino Costa, candidato con el número 7 del Partido Morado, y Luis Alberto Velarde, candidato con el número 12 de Acción Popular, mantienen discrepancias sobre la regulación de la inmunidad parlamentaria. También tienen posiciones encontradas sobre el papel que cumplieron sus bancadas en el Congreso disuelto.

¿Cómo califican que el Tribunal Constitucional haya avalado el cierre del Congreso?

Gino Costa (GC): Saludamos la decisión del TC. Como miembro de la Bancada Liberal, nos pronunciamos a favor de la cuestión de confianza hecha por el premier. El Congreso decidió ignorarla y proceder con la elección de un candidato al TC y fue por eso que termina en la disolución. Resultaba el último capítulo de una larga confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Nos distanciamos de otras bancadas, entre ellas Acción Popular, que creyeron que esto había sido una disolución inconstitucional. Hoy no queremos regresar a un Congreso obstruccionista de las mismas características del disuelto. Quisiera saber cómo se ubica la actual lista de Acción Popular al Congreso frente a la responsabilidad de su bancada que se sumó al fujiaprismo el 30 de setiembre para ignorar la cuestión de confianza

Luis Alberto Velarde (LAV): El 30 de setiembre, el Perú vivió uno de los días más vergonzosos de su historia desde la traición de su clase dirigente con los chilenos. En el partido nos vimos sorprendidos por esta forma inesperada en que se pretendía aplicar la Constitución. En lo que a mí respecta, siempre consideré que esta figura de la disolución del Congreso debió ser reglamentada por los congresistas, pero nunca hicieron nada. Era inusual la forma en que se estaba manejando estos temas de derecho constitucional. La realidad política muestra que el Congreso fue obstruccionista y que no servía a los intereses del país. Las conductas personales o las decisiones que se toman no pueden ser adheridas a los grupos. Yo no podría asignar, por ejemplo, la conducta de Daniel Mora, como una conducta que tienen todos en el Partido Morado. La historia va a juzgar dentro del partido los votos de los que han sido representantes de Acción Popular.

¿Qué se debe hacer con la inmunidad parlamentaria?

GC: Sobre la inmunidad parlamentaria, nosotros estamos proponiendo acabar con ella íntegramente. En el Congreso pasado se presentó el proyecto para que la Corte Suprema levante la inmunidad, pero se archivó. El Ejecutivo hizo cuestión de confianza, la desnaturalizaron y, en ambos casos, Acción Popular votó primero para archivar el proyecto y segundo para desnaturalizarlo. Es otro caso para pedirle a AP un deslinde y si ellos piensan tener el mismo comportamiento que tuvieron en el Congreso disuelto o si han procesado esto y están comprometidos a llevar adelante una reforma política tan importante como la inmunidad. Nosotros creemos que la inmunidad no es necesaria. La evidencia es que en los últimos 30 años, lo que ha ocurrido es un uso y abuso de la inmunidad. Lo que hace es proteger a sinvergüenzas que llegan a la función pública para escudarse con esta figura y rehuir de la acción de la justicia.

LAV: La inmunidad parlamentaria le ha servido al país para proteger a los parlamentarios que han sufrido la persecución de aquellos que han tenido siempre la vocación por el golpe de Estado y la corrupción. El partido siempre ha tenido como filosofía que la inmunidad quede anclada a la fiscalización. El deslinde está claro porque hemos sostenido a lo largo de la campaña que continúe la fiscalización protegida, pero nada más. Los que no tienen una trayectoria permanente en organizaciones políticas, los que viven de ese formato de ‘me cuelgo de uno o de otro’ para ser ministro o congresista son los que buscan esa inmunidad porque son tránsfugas. Hay que reformar el sistema de partidos para que no tengamos más este tipo de políticos.

¿Cómo evalúan en retrospectiva el trabajo del equipo Lava Jato?

GC: Nosotros tenemos una evaluación positiva. No son perfectos, cometen errores, pero en general están demostrando unas ganas de investigar y enfrentarse a los grandes poderes que siempre han sido inalcanzables por la justicia. Nosotros somos muy críticos de los que cuestionan a su trabajo y a la herramienta de colaboración eficaz. Acción Popular votó en contra de la ley que crea la figura de la colaboración eficaz.

LAV: Siempre he sido consistente en que estos fiscales tienen mucho mérito pero también el demérito de que no terminan su trabajo acusando que es su función principal. En consecuencia, han generado en toda la opinión publica el temor de la politización. Vamos a seguir apoyando una justicia que no sea una pelota de ping pong y que favorezca a los pobres.

Debate21 17-01-2020 Gino Costa - Luis Alberto Velarde