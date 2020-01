Amador Merino Reyna, de Fuerza Popular (FP), y Daniel Olivares, del Partido Morado (PM), comparten el número 20 en las elecciones congresales, pero los diferencia sus posturas sobre la inmunidad parlamentaria y la labor del equipo Lava Jato. Aquí un resumen del debate en Perú21.TV.

¿Qué debería hacer el Congreso sobre la inmunidad parlamentaria?

Amador Merino Reyna (AMR): La posición de FP es que los congresistas deben estar blindados en su función. Conversamos al interno el tema del antejuicio, que no nos parece correcto porque es casi lo mismo que la inmunidad. Pero el congresista tiene que estar blindado para realizar su trabajo como tal. No estamos de acuerdo con mantener la inmunidad respecto a delitos anteriores a su función de congresista o por delitos que cometa como un ciudadano cualquiera.

Daniel Olivares (DO): La inmunidad responde a la imposibilidad de que te arresten y abran un proceso. Se ha usado para delitos comunes, por congresistas que tenían juicios de alimentos, robo de gasolina para que no les arresten y no les inicien proceso. Para eso no debe servir. Es para que cumpla su función sin que lo persigan judicialmente. Para ello es el antejuicio, para que si en nuestra función se nos persigue, nos pueda proteger.

¿Cuál debería ser el rol del Estado en la economía? ¿Debería cambiarse el capítulo de la economía de la Constitución?

AMR: La economía está paralizada. Independientemente de lo que diga la ministra de Economía y el presidente, en la calle vemos que la economía está lenta. Y estamos creciendo a nivel de 2.3% o 2.5%. No es lo que esperábamos. Tenemos proyectos mineros medio paralizados cuando debería ser la fuente de trabajo para todos. Cuando trabaja el sector minero, todos crecemos. Como FP protegemos el capítulo económico de la Constitución que nos ha permitido crecer en los últimos 30 años. El Perú es lo que es porque se ha defendido el capítulo económico. Con un BCRP independiente que permite que no haya inflación. Debemos mejorar el accionar de la Sunat y creo que no se debe apretar al pequeño y mediano empresario. Debemos darle tres años de gracia sin pagar impuestos para que crezca poco a poco.

DO: En primer lugar, la economía sí está lenta, pero porque hemos tenido un gobierno fallido de Pedro Pablo Kuczynki porque tuvo un obstruccionismo de FP, en que todos los proyectos presentados fueron frenados. Fue el que más veces ha tenido interpelación de ministros en los últimos cuatro gobiernos. Y fue también por ineficacia del Ejecutivo. Fue una mezcla negativa. Lo segundo es que el papel no cambia la realidad. Cambiar el capítulo económico y la Constitución son papeles. El problema no son las leyes, sino que no se cumplen. Tenemos que empezar con que las leyes que sirven para el beneficio de personas se cumplan. Y que hagamos cosas concretas para terminar con la ausencia del Estado, que es tan indignante y peligrosa.

¿Cómo califica el desempeño del equipo especial Lava Jato?

AMR: Es el equipo de persecución política porque hace lo que vemos ahora: investigar a FP. ¿Y el resto de casos? Susana Villarán, en investigación. Ollanta Humala es un caso abandonado. César Villanueva ya salió libre (nota de redacción: El expremier está actualmente preso en el penal de Ancón). El único objetivo es FP. (...) Estamos preocupados como ciudadanos. No puede ser que haya una persecución política y, sobre todo, que dure tanto tiempo. ¿Es tan incapaz la Fiscalía en no poder acusar en dos o tres meses? En cualquier país razonable del mundo, la Fiscalía investiga, tiene el caso ya creado, y hace la denuncia. Y el juez determinará si la persona es detenida o no. Hay que evaluar el trabajo de la Fiscalía, en general. No solo al equipo Lava Jato.

DO: En cualquier país del mundo, los fiscales tienen un sistema que les da soportes. En el caso del equipo especial Lava Jato, por especial significa que en una institución que no funciona, han armado un equipito que depende de la fiscal de la Nación y que empieza a funcionar y captura a los peces gordos. Pero me parece mal que no tengan soporte. El PM propone que se cree un Sistema Anticorrupción para que suceda lo que dice mi colega: que se haga la acusación más rápido. Y que los fiscales no sean como un pulpo que tenga 500 cosas que investigar, redactar, que hace que se demoren mucho más. Tiene que ser mucho mas rápido. No comparto la hipótesis de que se persigue solo a FP. Villarán está en prisión. Humala también lo estuvo igual que Fujimori. A Toledo lo traerán (por extradición). A Alan García lo iban a meter preso hasta que tomó esa decisión (del suicidio). El equipo Lava Jato hace algo importante para la ciudadanía porque está demostrando que no hay privilegios a la hora de cumplir la justicia.