Tras sus propuestas en el bloque de Salud y manejo de la pandemia, la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ofreció un mensaje, especialmente, para quienes han perdido a sus seres queridos a causa de la pandemia por el Covid-19.

“Nuestros enfermos no se curan con comunismo, el Covid no se detiene con la lucha de clases, la pandemia no se combate con piedras”, dijo la candidata presidencial.

Además expresó “su profundo pesar” por las muertes a causa de la crisis sanitaria. “Vamos a trabajar fuertemente para lograr vencer esta pandemia, los peruanos unidos sé que lo vamos a lograr”, explicó.

“Quiero comentar una frase que nos dejó el Papa Juan Pablo II y que la tuve presente durante los 16 meses que estuve en prisión: no tengas miedo”, dijo. “Comprendí que yo tuve que expandir este mensaje; no tengas miedo que no voy a permitir que los peruanos sigan muriendo por falta de oxígeno o camas UCI; queridos compatriotas, no tengan miedo”, finalizó.