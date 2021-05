La candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular hizo referencia al gobierno regional de Vladimir Cerrón, en Junín, durante el segundo bloque del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“(Al señor Castillo) si quiere hablar de gestión, parece que le ha dado amnesia, ¿cuántos de los hospitales que inició en la región de Junín culminaron?, la respuesta es cero”, cuestionó Fujimori Higuchi.

Además, resaltó que “ninguna de las obras (del señor Cerrón) siendo el presidente regional se terminaron, es inaceptable que tantos ciudadanos de las diferentes provincias de Junín, a quienes he preguntado qué hizo el señor Cerrón, la respuesta es nada”, contó la lideresa fujimorista.

Fujimori también criticó que Pedro Castillo, de Perú Libre, haga referencia a la mayoría fujimorista del anterior Congreso. “Parece que el señor Pedro Castillo no sabe que el fujimorismo fue gobierno hace 30 años” y criticó que “parece que (Castillo) no sabe cómo funciona el Estado, el Poder Ejecutivo no puede construir hospitales”, puntualizó.