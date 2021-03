El domingo, el equipo de prensa del candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) citó para ayer a los periodistas a una conferencia que daría el candidato presidencial a las 11 a.m. en un local de Jesús María en la que se esperaba que informe si participará o no en el debate que organiza el JNE. Tras generar la expectativa, López Aliaga no se asomó al evento y su partido político tampoco definió si debatirá mañana.

En su lugar se pronunció Jorge Montoya, candidato a la vicepresidencia y al Congreso de Renovación Popular, quien explicó que López Aliaga “no pudo estar porque tenía un asunto urgente”. En su intervención, Montoya reiteró el contenido de una carta al JNE en la que cuestiona la participación de los moderadores de los debates, Mónica Delta y Pedro Tenorio, y exige su reemplazo. Además, criticó el formato del evento.

“Es nuestro derecho de reclamo. Según la respuesta (que dará el JNE) tomaremos una decisión. Los convocaremos el miércoles a las 11 a.m. a la conferencia que dará López Aliaga, quien comunicará su decisión. Ese día lo sabremos”, dijo Montoya, manteniendo así la duda.

¿Y qué responderá el JNE? Fuentes de Perú21 en la institución señalaron que sí responderán la misiva del candidato, pero “no hay mucho qué decirle”. Al respecto, comentaron que los términos de los debates fueron discutidos y aprobados entre representantes de todos los partidos, incluyendo Renovación Popular.

Según un documento interno del JNE, al que este diario tuvo acceso, el 2, 5 y 16 de marzo representantes de los partidos se reunieron por Zoom para acordar temas como la agenda de exposición, lugar, fecha, formato, moderadores, entre otros términos.

“La personera legal alterna de Renovación Popular, Diana Masamoto, acreditó a Fernando Sandoval y a Ricardo Berjón como representantes en las reuniones de trabajo. Participaron en todas las reuniones convocadas, aprobando todos los acuerdos”, precisa el texto.

PARTE DE UNA ESTRATEGIA

López Aliaga continuó ayer su campaña en Arequipa, donde se le vio junto a personas disfrazadas de puercos. En tanto, en las redes sociales, sus simpatizantes continuaban desacreditando el debate del JNE y cuestionando la imparcialidad de los moderadores.

En opinión de Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, si López Aliaga no participa en el debate, “sería un error” aunque él pueda considerar que es una estrategia para levantar votos.

“Es su estrategia. Cuando no asistió al primer debate (organizado por América TV y Canal N), fue para criticar a un sector de la prensa. Y fue un error también. Parece haberse estancado en las encuestas y busca algún protagonismo mediático con este tema”, aseveró a Perú21.

En tanto, el Tribunal de Honor del Pacto Ético emitió una exhortación en la que recuerda que los candidatos se han comprometido a participar “activamente en los debates que organice el JNE”. Jorge Salas, presidente del JNE, realizó la misma invocación.

DATOS:

- El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, cuestionó la indecisión de Rafael López Aliaga sobre si participará o no en el debate. A su parecer, se está “corriendo” porque “no tiene argumentos ni propuestas”.

- Jorge Montoya, de Renovación Popular, saltó en defensa de López Aliaga y dijo que él “no se corre nunca. Ha ido a todos los debates”.

