La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, inició su exposición en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre su visión del Perú del Bicentenario cuestionando las agresiones perpetradas por seguidores del contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, contra su comitiva en Arequipa.

La lideresa del fujimorismo reiteró su rechazo a los ataques contra sus seguidores ocurridos el último sábado a su llegada a la Ciudad Blanca y consideró que Castillo Terrones “está acostumbrado a tirar piedras”.

“Lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted señor Pedro Castillo con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clases, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que el día de ayer salieron libremente a expresar su opinión”, expresó.

“Usted está acostumbrado a tirar piedras, esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompieran la cabeza a una simpatizante nuestra”, añadió al señalar que dará propuestas para sacar adelante al país en medio de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19.

“Yo hoy vengo a dar propuestas para sacar adelante a nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica”, subrayó.

“Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuiden los ahorros de los trabajadores y no se confisque, donde se fortalezcan las instituciones y no se les cierre, donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule”, sentenció.