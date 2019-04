David Villareal: "El suicidio puede sonar como un acto heroico, pero no lo es"

David Villarreal analizó para Perú21.TV las circunstancias de la muerte del ex presidente Alan García y advirtió sobre el riesgo de que el suicidio del ex mandatario –haya sido una decisión impulsiva o premeditada– pueda ser interpretado equivocadamente como una solución a los problemas.

¿Cuál es su reflexión tras lo ocurrido con el ex presidente Alan García?

Cuando una persona toma una decisión así, puede ser por una depresión de larga data en la que ya no encuentra salida a sus problemas. Puede ser interpretado como un ‘yo me suicido para que todo quede ahí, (...) porque no les voy a dar el placer de humillarme públicamente; me suicido como acto de protesta’. Eso para algunos puede sonar como una inmolación, entre comillas, como un acto heroico, pero no debe ser así porque el suicidio no es justificable de ninguna manera.



¿Se puede suponer que atravesaba una depresión?

Puede ser que haya estado deprimido, que cuando sonreía era otra persona, pero la procesión sigue por dentro. También puede ser que haya sido premeditado...



El ex mandatario tuvo apariciones públicas en las que se veía más alegre de lo normal. ¿Cómo se explica este cambio repentino?

Puede ser que haya estado deprimido, que haya ido manejando el asunto, pero algunas personas, cuando se van a suicidar, se muestran de la mejor manera y eso confunde a los familiares. O puede ser que un acto repentino (como) ‘señor, va a ser Ud. apresado’ ha sido tan impactante que no le quedó otra cosa, dentro de su racionamiento, que dispararse.



¿Es habitual que los suicidas planeen el acto con anticipación o es más bien una decisión impulsiva?

Hay depresivos que andan rumiando su suicidio por años, a veces nunca lo hacen, otras sí. Es posible que sea un acto impulsivo, (…) puede ser también que responda a una estrategia preconcebida: ‘Las cosas que hago son espectaculares, entonces espectacularmente también me mato, no me dejo apresar…’.



¿Qué impacto habría querido generar en la población?

Puede ser un acto de protesta entre comillas, un acto de valentía para él o sus seguidores. (...) Para algunos será un acto de valentía y vamos a escucharlo en estos días seguramente, pero eso es peligroso; hay jóvenes que al ver esto no vaya a ser que lo malinterpreten y elijan el suicidio como recurso final para la solución de los problemas.



¿Podemos identificar patrones de conducta previos a un suicidio?

Generalmente, una depresión que se va agudizando poco a poco. El sujeto no sale, no se comunica, la vida deja de tener sentido y eso es peligroso porque ya no actúa, su pensamiento está muy activo y las cosas que piensa son fatales: cómo sería la vida sin mí, cuál sería la forma más segura de matarme…



Pero en el caso de García, él seguía manifestándose en las redes sociales, no es algo que se vio venir.

Aparentemente, ¿no? De pronto algo pudo suceder; un acto impulsivo o un acto premeditado que formaba parte de su estrategia. (…) No olvidemos que en su vida política, su imagen, siempre se presentó ante sus seguidores bien. No obstante, la procesión va por dentro. Ahí dentro, a solas, todo se va derrumbando, las estrategias que emplea para resolverlo no funcionan; entonces surge una profunda depresión y desesperanza que da lugar a una situación catastrófica.