David Tuesta: Este es el perfil del voceado ministro de Economía

El economista David Tuesta se convertiría en el nuevo ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), cargo que ocupaba Claudia Cooper en el gabinete de Mercedes Aráoz . Pero, ¿qué perfil tiene el nuevo titular de este sector?

VIDA PROFESIONAL

Actualmente funge como director corporativo de estrategia en la Corporación Andina de Fomento ( CAF ) del Banco de Desarrollo de América Latina .



La institución, constituida en 1970 y conformada por 19 países, promueve un modelo de desarrollo sostenible en la región, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables, apoyo técnico y financiero de proyectos en los sectores público y privado de América Latina.



Anteriormente, integró la Comisión de Protección Social , encargada de plantear reformas en el sistema de pensiones, cuyo informe final fue presentado al Ministerio de Economía y Finanzas.



También trabajó como economista jefe de la Unidad de Pensiones del BBVA en Madrid, fue miembro de la Junta Directiva de Osinergmin y economista principal en la Sunat .

VIDA ACADÉMICA

El economista es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú . Es magister en 'American Studies' y Relaciones Públicas por la Universidad de Minnesota, y cuenta con 'Ph.D.' (Doctorado) en Filosofía y Economía en su alma máter.

Entre los cursos independientes que ha llevado están:

- Gestión y Liderazgo Altos, en Harvard University John F. Kennedy School y UPC.

- Programa Altos Directivos, en IESE-BBVA Escuela de Directivos.

- Economics and Public Poli, en Taiwan LRTI Training Institute.

- Diploma en Dirección, en Universidad de Piura- CAME.



Además, cuenta con más de 40 publicaciones a lo largo de su vida profesional y académica. En el año 2017, publicó los libros 'Ideas para una Reforma de Pensiones' y 'Retirement and labour markets under the context of economic and political studies'.

Fue profesor de Economía en la Universidad San Ignacio de Loyola, la Pontificia Universidad Catolica del Perú y la Universidad de Lima.

Según el diario Gestión, Tuesta habría sido recomendado al presidente Martín Vizcarra el último fin de semana por el ex ministro de Economía, Luis Carranza , actual presidente ejecutivo de la CAF.