La encuestadora Datum publicó un informe que indica que el 82% de la población aprueba la gestión de Martín Vizcarra como presidente. El sondeo indica también que un 9% lo desaprueba y un 9% no sabe/no conoce.

El sondeo publicado hoy en Perú21 señala también que el mandatario registró en marzo un 58% de aprobación, en febrero 64% y 58% en enero del presente año.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos obtiene un 60% de aprobación, 18% de desaprobación y 22% no sabe/no conoce. En el caso de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, cuenta con el 74% de apoyo, 18% de desaprobación y 8% no sabe no opina.

La encuesta de Datum incluyó también el análisis de aprobación y desaprobación de los ministros de Salud, Víctor Zamora, quien recibe el 64% de apoyo; Martín Benavides de Educación, con 49.4%; y el Comando COVID-19 dirigido por Pilar Mazzetti, 51%.

Esta encuesta de Datum Internacional fue realizada online mediante panel para este diario, en un ámbito geográfico nacional urbano y con una muestra de 1,000 encuestas efectivas del 28 al 30 de abril de este año.

Urpi Torrado: “Población aprueba las decisiones”

Esta es una encuesta realizada a nivel urbano y se ha hecho un comparativo sobre datos urbanos. En ese sentido, se observa este crecimiento de 58% a 82% por la aprobación de medidas contra el coronavirus. En el sondeo publicado ayer en Perú21, se vio que disposiciones como la cuarentena y toques de queda tienen alto nivel de aprobación. Y si bien hay cierta polarización y sentimientos encontrados, se ha llegado a un punto en que la población entiende que las decisiones tomadas son las adecuadas.

Un acierto que ha tenido el gobierno es que el presidente ha salido con frecuencia a hablar con su equipo de ministros, a quienes les ha cedido la palabra y así han cobrado mayor presencia. En el caso de la ministra Alva, su cartera ha tenido protagonismo por temas como la entrega de bonos, liberación de la CTS. Es el ministerio que con los recursos y reservas ha estado al frente y ha tenido más respuesta visible y cercana.

