El 56% de peruanos cree que el Gobierno no tiene medidas para generar empleo, según Datum.

No le tienen confianza. Más de la mitad de los peruanos considera que el Gobierno no tiene medidas para generar empleo. Según la más reciente encuesta de Datum, para la Empresa Editora El Comercio, el 56% de la población cree que el Ejecutivo no tiene medidas concretas para generar inversión y empleo en el país. Por otro lado, 38% cree que sí se tienen las medidas para producir trabajo e inversión, y 6% no sabe.

Con respecto al cierre de minas formales, 70% está en desacuerdo con que en el Perú se cierren minas formales como lo anunció la premier Mirtha Vásquez, mientras que 22% está de acuerdo y 8% no sabe.

Sobre el incremento de precios y del tipo de cambio en diciembre, los resultados de la encuesta señalan que el 50% considera que es por la falta de una política económica clara del gobierno y 24% crees que es debido a la subida de los precios en el mercado internacional. Asimismo, 18% considera que ambos factores son la razón del incremento (subida de precios internacionales y falta de política económica) y 8% no sabe.

Finalmente, acerca de la situación económica familiar para el 2022, 25% de los peruanos cree que mejorará, 33% considera que seguirá igual, mientras que 30% cree que empeorará y 12% no sabe.

