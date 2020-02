Según última encuesta de Datum , el 53% de los peruanos no se siente representado por el nuevo Congreso elegido en los últimos comicios, mientras que un 32% sí se sienten representados.

Además, el 60% de los encuestados considera que este nuevo Congreso tendrá una posición favorable al gobierno de Martín Vizcarra.

Por su parte, el 44% de los encuestados considera que el nuevo Parlamento será de igual nivel al del Congreso disuelto el 30 de setiembre del año pasado.

Respecto a quienes son los mayores beneficiados con el nuevo Parlamento, un 32% considera que estos serán los ciudadanos mientras que un 29% considera que será el gobierno.

Urpi Torrado, gerente de Datum: “Hay poca esperanza en un cambio”

El 53% de la población no se siente representada por el nuevo Congreso y un 44% cree que este tendrá el mismo nivel que el anterior. Estas cifras son preocupantes. La mitad de la población tiene confianza y la otra no. Hay, además, un porcentaje que votó pensando en los candidatos y sus propuestas, pero otros han votado sin conocer cuáles eran los planteamientos y eso nos habla de la baja expectativa con que llega el nuevo Congreso. La población siente que la oferta no ha sido buena o que el tiempo ha sido muy corto.

Preguntamos antes de las elecciones si creían que este nuevo Parlamento sería mejor, igual o peor que el anterior, y entre lo que se respondió entonces y lo que contestaron ahora, que ya se conoce quiénes ingresarán, las variaciones son muy pequeñas. La constante es que hay una mitad con poca expectativa. En todas las preguntas hay gente que tiene poca esperanza en que las cosas cambien.