La falta de credibilidad y confianza de la población hacia el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se ve expresada en las cifras que Pulso Perú, de la encuestadora Datum , revela hoy en Perú21.

Un 77% de peruanos considera que el mandatario utilizó su cargo de presidente del Consejo de Ministros (PCM) y ministro de Economía, puestos que ejerció durante el gobierno de Alejandro Toledo, para beneficiar a su empresa, Westfield Capital. Solo un 15% piensa lo contrario.

Eso no es todo. El 79% no le cree a PPK cuando asegura que no tenía conocimiento de los negocios que su compañía Westfield, a través de su socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, pactaba con la empresa brasileña Odebrecht mientras él era alto funcionario público. Nuevamente, solo 15% piensa distinto.

En el terreno legislativo, un 51% de ciudadanos asegura que la comisión Lava Jato del Congreso será objetiva e imparcial cuando investigue la relación entre Kuczynski y Odebrecht, aunque el 42% piensa lo opuesto.

Por otro lado, creció la percepción de que la justicia llegará a sancionar a los políticos involucrados en el caso Lava Jato. En julio de 2017 solo el 36% tenía fe en que habría condenas; hoy ese porcentaje alcanza el 45%.

Finalmente, los gobiernos de Alan García (1era. gestión) y Alberto Fujimori son percibidos como los más corruptos de los últimos años, con 17%. De cerca, con 16%, figuran las administraciones de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.