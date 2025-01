Video confirma que Darwin Condori SÍ estuvo en comisaría el día que hallaron el cuerpo de Sheyla Cóndor

El feminicidio de Sheyla Cóndor es una herida y un caso abierto. Un video muestra que el suboficial Darwin Condori -asesino de la joven- estuvo en la comisaría Santa Luzmila el 16 de noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

Las imágenes contradicen la versión de los agentes, quienes negaron haber visto al suboficial durante esa fecha.

1/6

🚨 Videos obtenidos de la Comisaría PNP Santa Luzmila 📹confirman que el suboficial Darwin Condori estuvo allí el 16 de noviembre de 2024, el mismo día en que fue hallado el cuerpo de Sheyla Cóndor. En su momento, la Policía negó haberlo visto. #JusticiaParaSheyla pic.twitter.com/8xPhXR5WBY — Estudio Arbizu & Gamarra (@ArbizuGamarra) January 23, 2025

Imagen Política Vivía BAJO AMENAZA: ¿Por qué mataron al periodista Gastón Medina en Ica? (VIDEOS) El 25 de julio de 2022, la entrada de las instalaciones de Cadena Sur TV Canal 15 -medio que era de su propiedad- fue embarrada con excremento. Dos días después, el mismo lugar fue manchado con pintura roja. En esa misma semana, las principales calles de la ciudad fueron empapeladas con fotomontajes del periodista mostrado con traje a rallas como presidiario. Esther Vargas

Elsa Torres, madre de la víctima, reiteró que los policías en ese momento le aseguraron que no conocían el paradero del feminicida.

“Los policías dijeron que no lo conocen, que no saben nada de él, y cómo él está ingresando a la comisaría. ¿Por qué tanta injusticia? Nadie me va a devolver a mi hija", declaró la desesperada madre.

LA DENUNCIA EN PERÚ21

En el clip se observa que Darwin Condori ingresó a la dependencia policial alrededor de la 1:00 p. m. Ese mismo día, pero horas más tarde, se halló el cuerpo de Sheyla Cóndor en el departamento de este sujeto, en Comas.

PUBLICIDAD

“Hubo ocultamiento de información y negligencia”, señala el estudio Arbizu & Gamarra, el cual difundió el video.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: