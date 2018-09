Daniel Urresti tildó de "malcriado y matón" a Castañeda Pardo por interrumpir su entrevista [VIDEO]

En pleno diálogo con la prensa, el candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti (Podemos Perú), fue interrumpido por su rival político Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) y sus simpatizantes, quienes gritaban arengas en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Al finalizar el sorteo de candidatos que participarán en el debate municipal, Daniel Urresti fue abordado por la prensa y mientras declaraba, el hijo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, gritó su arenga: "Sol, sol, sol, solidaridad".

Con todos los simpatizantes de Castañeda Pardo detrás de Urresti, el candidato de Podemos Perú solo atinó a decir: "Cuando no se crían bien a los hijos esto es lo que sucede".

Minutos después usó su cuenta de Twitter para referirse por el incidente: "Aprovechando q yo jamás camino con portátil, el malcriado y matón hijo de Castañeda, a la cabeza de sus gorilas me atacó cuando los medios me estaban entrevistando!".

Daniel Urresti protagonizó incidente con Luis Castañeda Pardo.

"FUE UN MOMENTO DE EMOCIÓN"



Castañeda Pardo habló con Canal N para desligar cualquier tipo de agresión a Urresti y manifestó que su actuación fue provocada por la emoción de participar de un debate, ya que muchos —asegura— se han corrido de él.

"Saliamos con toda la gente que nos respalda, yo también me emociono solo digo 'sol, sol, sol solidaridad', manifiesto mi preocupación por no caer en una alcaldía improvisada como en la época de Villarán y luego digo que sigan las obras y realmente ni veo a Urresti y me despido de la prensa", dijo el hijo del alcalde.

También calificó a su oponente político de "hacerse la víctima y el dolido".

Luis Castañeda dijo que fue un momento de emoción y no de agresión. (Canal N)

El debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana está programada para dos fechas: el 23 y el 30 de setiembre.