Desde Villa El Salvador, el candidato presidencial del Partido Nacionalista, Daniel Urresti, estuvo acompañado por los aspirantes al congreso de su partido, entre ellos Susana Villarán. Ambos coincidieron en que "la campaña recién comienza".

"Estamos acá todos juntos. Siempre he estado a su lado, trabajando. Lo que pasa es que hemos terminado una etapa y recién comienza una nueva. ¡Agárrate Catalina!", exclamó Villarán, quien fue secundada por Urresti.

"Vamos a hacer un trabajo de campaña compartida. Pero también nos vamos a desplazar independientemente. No nos alcanza, sobretodo a los que no tenemos plata, nosotros caminamos", exclamó la ex alcaldesa de Lima, quien ahora postula con el número 3 en la lista nacionalista.

Por otro lado, Daniel Urresti indicó que los que piensan votar por Keiko Fujimori son "delincuentes". Las palabras del candidato nacionalista las dio como respuesta a lo dicho por la hija de Alberto Fujimori, quien hace unos días comentó que "cargó una mochila muy pesada por errores de terceros".

"Los delitos son delitos, aquí no hay errores.. Me preocupa porque desde un punto de vista que los asesinatos son errores, que los secuestros son errores, que el pagar 15 millones es un error. Entonces yo digo, ¿qué seguridad nos van a dar si para ellos los delitos son errores?. Los que deben estar pensando en votar por ella son los delincuentes", manifestó el candidato nacionalista.

BENITEZ NO IRÁMás temprano Daniel Urresti, aseguró que el legislador Heriberto Benítez ya no integra su lista de candidatos al Congreso, y confirmó la incorporación de la parlamentaria, Ana Jara, en dicha nómina.

Refirió que la próxima semana se formalizará la inscripción de la respectiva lista congresal ante las autoridades electorales, y que en el camino quizás se presenten algunas tachas en contra de algunos postulantes, pero –remarcó– en dicha relación "definitivamente (Heriberto Benítez) no va".

Según indicó, en la víspera se reunió con los integrantes de la lista al Congreso por Lima, luego del pronunciamiento del comité del Partido Nacionalista, en el que se definió que Ana Jara postulará con el número dos de la nómina de candidatos.