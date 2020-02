Daniel Urresti, congresista de Podemos Perú, se pronunció sobre el desplante de este viernes de su colega Martha Chávez al presidente Martín Vizcarra. El parlamentario, en conversación con varios medios locales, señaló que la fujimorista no quiso posar junto al mandatario para una foto protocolar durante la ceremonia de entrega de credenciales a los nuevos legisladores.

Para Urresti, Chávez no quiso tomarse la instantánea junto al Vizcarra porque “parece que no es fotogénica” o porque la fotografía la usan después “para hacer memes”.

“Parece que no es fotogéncica o podría ser porque después la utilizan para hacer memes”, dijo el ex ministro del Interior en tono de burla.

Daniel Urresti bromeó sobre las razones por las que Chávez no quiso tomarse foto junto a Vizcarra

¿QUÉ PASÓ?

Esta mañana, Martha Chávez se negó a tomarse la fotografía protocolar con el presidente Martín Vizcarra y las demás autoridades en la entrega de credenciales a los congresistas electos que se realiza este viernes por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Desde las 10:00 a.m., los parlamentarios electos durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, recogieron sus credenciales que eran entregadas por distintas autoridades.

Una vez que se escucha el nombre del parlamentario, este sube a darle la mano a las seis autoridades presentes, uno de ellos al azar le entrega su credencial, se toma la foto protocolar, se despide de todos y finalmente firma el cargo. Sin embargo, Martha Chávez le hizo un desplante a los presentes.

La fujimorista subió al estrado, saludó a todas las autoridades, recibió su credencial de las manos de presidente del JNE, Víctor Ticona, pero se negó a tomarse la fotografía protocolar junto al presidente Martín Vizcarra y demás autoridades. Por tal razón recibió pifias del público y sus futuros colegas cuando se dirigió a firmar el cargo.

Martha Chávez recibe pifias por no tomarse foto con Vizcarra

“NO NECESITO TOMARME UNA FOTO CON ÉL”

Posteriormente, Martha Chávez explicó las razones por las cuales decidió no tomarse la fotografía oficial con el presidente Martín Vizcarra durante la entrega de credenciales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En declaraciones a los periodistas al término de la ceremonia, la congresista fujimorista negó que se trate de desplante y afirmó que no necesita tomarse una foto con el mandatario.

“No es ningún desplante. En todo caso, si hablamos de desplante, lo está haciendo el señor Vizcarra al perder cuatro o tres preciosas horas en lugar de ir al sur, donde lo están esperando y nuestra gente está padeciendo los desastres producto de la no prevención”, afirmó.

“Si el señor no se reconoce a sí mismo como jefe de Estado ni como jefe de gobierno, pues hay que decirle. Yo le he dado la mano y le he dicho: ‘señor lo esperan en el sur. Fotito no me voy a tomar porque la damisela no está para cafetanes’. No me respondió nada”, agregó.

Asimismo, Chávez señaló que Vizcarra no debía estar en la ceremonia entregando credenciales, sino en Tacna atendiendo a los damnificados por las lluvias y huaicos.