Daniel Urresti antes de la sentencia: “Cuando un hecho no sucedió, ¿cómo puede el fiscal encontrar prueba?”

A solo horas de conocer la sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en 1988, el candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, aseguró que el fiscal que lo acusa, Luis Landa, ha hecho su mayor esfuerzo, pero no ha podido encontrar una prueba en su contra.

“El fiscal ha hecho todo lo que ha podido pero cuando hay un hecho que no ha ocurrido, que no ha sucedido, ¿cómo puede encontrar una prueba? Tendrían que inventarla y eso no es lo que hace el fiscal”, manifestó desde el Cercado de Lima.

Urresti dijo que ha sido “víctima” de este caso junto a su familia. Sostuvo: "Tengo 12 años de mi vida con este fallo sobre mi cabeza, pero no soy solo yo, sino mi esposa, mis nietos, mi familia, mis hijos. Doce años de no poder vivir tranquilo, de no poder viajar, de no poder hacer mi vida normal”.

"La que ha hecho permanentemente su trabajo es mi abogada, demostrando que yo estaba en otro sitio, que era imposible que haya estado en el lugar en el que mataron al señor Bustíos", subrayó.

Esta tarde, a las 3:30 p.m., comenzará la audiencia en la Sala Penal Nacional en la que se leerá el fallo respecto de la muerte del periodista Bustíos, en 1988, en Castropampa, Ayacucho, lugar en el que Urresti prestó servicios como miembro del Ejército del Perú, y donde se le conocía con el apelativo de ‘Capitán Arturo’.

De otro lado, Daniel Urresti dijo no sentirse ganador de los comicios municipales que se celebrarán este domingo. Por ello, añadió, al igual que todos los candidatos, sigue recorriendo la capital para tratar de “conquistar los últimos votos”.