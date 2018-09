Daniel Urresti entre risas: “Me siento como una pequeña chusma comparado a Renzo Reggiardo”

El candidato municipal de Perú Podemos, Daniel Urresti, criticó esta mañana a su contendor, Renzo Reggiardo por proponer un debate solo entre él y Ricardo Belmont, los líderes de las encuestas.. En todo de broma, le ofreció disculpas y pidió que lo invite a él también a dialogar.

En el marco de un debate organizado esta mañana por la Cámara de Comercio de Lima, el candidato municipal empezó su intervención para dar a conocer sus disculpas contra Reggiardo.

"Las criticas que he hecho han herido la hipersensibilidad que ha desarrollado en la cuna de oro donde ha nacido. He sido el causante real de que él no asista al debate. Yo retiro todo lo que he dicho al señor y lo reconozco como uno de los los más eminentes limeños nacidos en las más selectas familias", dijo jocosamente.

Ironizando, Urresti criticó que Renzo Reggiardo no haya participado del último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que haya planteado debatir solo con Ricardo Belmont en Barrios Altos.

"Me siento como una pequeña chusma comparado con él. Ahora que ha decidido debatir no con nosotros, porque somos clase media para abajo. Él se apellida Reggiardo con doble 'G', doble 'R'...", señaló desatando algunas risas entre el público.

Continuando con sus dardos hacia el aspirante de Perú Patria Segura (PPS), Urresti dijo que tanto Reggiardo como Ricardo Belmont (los líderes en las encuestas) deberían organizar un debate a su manera e invitar a los demás competidores.

Si va a ver un nuevo debate, que sea en San Marcos o San Juan de Lurigancho. Ellos (Reggiardo y Belmont) quieren una hora, que ellos nos den las reglas. Que ellos hablen una hora y que a nosotros nos den tres minutos. Vuelvo a repetir. Retiro todo lo dicho contra Reggiardo", manifestó el candidato.