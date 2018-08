¿Por qué Daniel Urresti retiraría su candidatura a la Alcaldía de Lima?

El ex ministro del Interior Daniel Urresti aseguró que retirará su candidatura a la Alcaldía de Lima si hasta el 5 de octubre no se resuelve el juicio que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988, y en que está en el que está incluido como autor mediato.

“Este juicio debe terminar, a más tardar, el 15 de setiembre. Si así no fuera, para tranquilidad de todos los que piensan que una persona acusada de asesinato no debería ser alcalde si antes no sale una sentencia, y o les aseguro que si mi juicio no termina hasta el 5 de octubre, yo me retiro, no participo”, declaró a Radio Programas.

Vea también Elecciones 2018: Así va la carrera en Lima a dos meses de los comicios

Cabe señalar, al respecto, que la fecha límite para el retiro de candidaturas venció el 8 de agosto . Los órganos electorales pueden excluir postulantes hasta el 7 de setiembre, un mes antes de los comicios, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por estas consideraciones, y ante la imposibilidad de renunciar a su candidatura porque estaría fuera del plazo, Urresti señaló que, de no culminar su juicio el 5 de octubre, pedirá a la población que no vote por él.

“Mi juicio debía terminar en octubre del año pasado. A mí me acusaron por ser autor mediato de ese asesinato. El fiscal, en octubre del año pasado, tras no poder probar que yo era autor mediato, cambió la sentencia girándola 180 grados, pasando yo a ser el autor material. Entonces, tengo un año en este juicio. Ya se acaba, ya vienen las dos últimas fechas y falta la acusación y el alegato y sale la sentencia”, manifestó.

Daniel Urresti es candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, partido que preside el ex congresista José Luna Gálvez y cuya inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas está cuestionada.