El congresista y vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró este jueves que a su bancada le parece una “excelente señal” que el ministro de Educación Martín Benavides haya sido ratificado como ministro de Educación.

Benavides se mantendrá en el cargo dentro del Gabinete que ahora será presidido por el Walter Martos. Se trata de una de las ratificaciones más importantes realizadas en la PCM ya que, al ser el principal defensor y gestor de la reforma universitaria, su permanencia era cuestionada por bancadas del Congreso.

Mediante un video en Twitter, Urresti saludó la designación del nuevo gabinete, así como las palabras vertidas por el presidente.

“Saludamos el mensaje del presidente Vizcarra, quien ha convocado a todas las fuerzas políticas y también lo felicitamos por el tono apaciguador de su voz. En estos momentos lo que el Perú necesita es el pan de cada día, el oxígeno, los respiradores, las camas UCI, la Educación. Es en esa perspectiva que nos parece una excelente señal que haya sido ratificado el ministro de Educación, Martín Benavides, quien ha sabido forjar una figura impulsora de la Sunedu y al mismo tiempo personificar la preocupación por mejorar la educación superior”, dijo Urresti.

El congresista también buscó dejar en claro que su agrupación no busca colocar obstáculos a la Sunedu y a la reforma universitaria. “Hay personas interesadas en seguir machacando que Podemos Perú está en contra de la Sunedu, no hay algo más falso que eso”, replicó para luego señalar recordar que desde “el 25 de junio ya no tenemos representantes en la Comisión de Educación y para el llamado que se hizo al ministro de Educación al Congreso nosotros nos abstuvimos (...).

Como se conoce, el mandatario Martín Vizcarra deslizó el martes que el Parlamento había condicionado el voto de confianza al Consejo de Ministros encabezado por Pedro Cateriano a cambio de que Benavides sea retirado del cargo.

“La reforma universitaria no se negocia”, remarcó. Por eso había incertidumbre sobre su continuidad en el puesto, pero ahora que Benavides se queda debe afrontar la interpelación aprobada por el Legislativo por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de dos universidades privadas.





