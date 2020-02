El congresista electo Daniel Urresti (Podemos Perú) no descartó este viernes una eventual candidatura a la presidencia de la República el año 2021. Explicó que actualmente se encuentra “enfocado” en su labor legislativa, cuyo objetivo es “cambiar el marco legal de la lucha contra la delincuencia”.

“Una eventual postulación [presidencial] al 2021, depende de cuál será la situación, si yo sigo luchando por estos proyectos y no salen seguiré luchando, pero si yo veo que puedo sacar todo lo que he ofrecido y aún así darme tiempo para una campaña presidencial, no lo descarto”, sostuvo Urresti en una entrevista con Canal N.

“No estoy pensando en ello, estoy dedicado íntegramente en lo que yo he prometido realizar como congresista, que es darle una vuelta drástica a todo el marco legal que sirve para combatir la delincuencia", señaló.

Evaluación de los decretos de urgencia

En otro momento, Urresti opinó sobre la evaluación de los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo y dijo creer que “no todos" serán aprobados por el Parlamento. El también exministro del Interior aseguró que, personalmente, está en contra del decreto de urgencia que amplió el régimen agrario.

“No creo que todos los decretos se aprueben. Considero que muchos se van a aprobar, algunos se van a modificar y otros se van a derogar [...] Finalmente van a haber tres cosas, decretos aprobados, decretos derogados y decretos que se van a modificar para aprobarlos. Tenemos que tener cierta flexibilidad porque estos decretos de urgencia han sido emitidos en un interregno parlamentario”, manifestó.

“Yo calculo que un 70% de los decretos de urgencia pasaran de acuerdo a mí percepción”, agregó.

Modificaciones a la inmunidad parlamentaria

Daniel Urresti reveló que “lo primero que se va a discutir” en el nuevo Congreso será la eliminación la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, se mostró a favor del “levantamiento completo”. Explicó que pese a que existen diferencias de opinión entre las bancadas, existe un “consenso” en suprimir esta prerrogativa para delitos comunes.

“Eso [la inmunidad parlamentaria] es lo primero que se va a discutir. Estoy de acuerdo con el levantamiento completo, pero también hay bancadas que desean que la inmunidad parlamentaria se mantenga para lo que es fiscalización, entonces, lo importante es que ya está la discusión en la mesa", explicó.

"Es 100% seguro que ya no va a haber inmunidad para los delitos comunes”, remarcó.