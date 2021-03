El candidato presidencial de Podemos Perú y congresista Daniel Urresti señaló que se debe esperar la información científica para tomar decisiones sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19), en tanto ocurra esto, aseguró que la aplicación de las dosis compradas por el Perú al laboratorio chino debe continuar.

“Necesitamos que se esclarezca y lo tienen que esclarecer los científicos. Estamos atentos, como equipo, a toda la información científica que nos va llegando, porque esto no es algo que se tenga que tomar a la ligera y los políticos salgan a pronunciarse a favor o en contra. Primero tenemos que estar seguros”, dijo en entrevista a “Agenda política”.

El parlamentario comentó así las críticas que surgieron tras la difusión de un informe preliminar que se elaboró como parte de la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por la cual el Congreso ha comenzado a citar especialistas antes de realizar un pleno sobre el tema este martes.

“Mientras no haya una prueba seria que no funcionan, no se puede parar la vacunación, si estamos en la cual, entre los últimos (países que están aplicando vacunas contra coronavirus)”, manifestó Daniel Urresti.

El también exministro del Interior destacó la necesidad de que se conozca “científicamente” quién tiene la razón sobre la eficacia de la vacuna de origen chino, pero mientras tanto descartó que se deba suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19.

“[Si fuera presidente, ¿suspendería la vacunación de Sinopharm?] En este momento, con los conocimientos que ya se tienen, con el hecho que en otros países se está vacunando y tienen efecto, no pararía la vacunación de ninguna manera. Se tiene que seguir adelante y completar la investigación en paralelo”, concluyó.

