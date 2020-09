A pesar de que se bajó del carro que lo iba a llevar a Palacio de Gobierno si es que ganaba las elecciones 2016, el exministro Daniel Urresti se mantiene optimista y afirmó que seguirá en política.

El exprecandidato presidencial por el Nacionalismo, quien fue reemplazado por Milton von Hesse, afirmó que se lanzaría al Congreso de la República si es que su partido se lo pide.

"Si me lo piden, me lanzaría al Congreso. No estoy desembarcado del partido nacionalista. Eso significaría que han buscado un candidato a espaldas mías, eso no ha sucedido. Lo de Milton (von Hesse) se dio con mi pleno conocimiento, siempre he estado pidiendo que haya más candidatos", afirmó Daniel Urresti a RPP.

Daniel Urresti también explicó que el juicio que sigue por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 provocó el descarte de su candidatura presidencial. "Este juicio se va hasta abril o mayo. Tengo dos audiencias semanales, en una campaña eso afecta. Me duele mucho no estar participando", indicó.

También aprovechó la entrevista para agradecer a todas las personas que lo apoyaron durante su breve campaña, la cual le sirvió para alcanzar el 3% de la intención de voto, según las últimas encuestas.

“Quiero agradecer a los amigos que me han acompañado con mucho entusiasmo y han creído en mí. Quiero decirle a los jóvenes que sí se pude cambiar al Perú, no pierdan la esperanza. Yo aún estoy joven, seguiré en política, tengo 58 años. La gente dice que PPK tiene 80 y ya no, pero no es así, él es joven de mente e inteligente”, concluyó Daniel Urresti.