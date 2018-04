Daniel Urresti intentó saludar a Mauricio Mulder, pero jamás imaginó su reacción

Las diferencias entre Daniel Urresti y Mauricio Mulder también se mantienen fuera del terrero político. El ex titular del Interior contó, mediante su cuenta de Twitter , que se cruzó con el congresista aprista.



Urresti no dudó en saludarlo, pese a las discusiones en las que se han enfrascado. Sin embargo, el legislador le respondió con un tremendo desaire, por lo que tuvo que quedarse con la mano extendida.



"Mi abuelita siempre me enseñó que lo cortés no quita lo valiente. Me acabo de cruzar con Mulder y al verlo me acerque a darle la mano. Me dejó con la mano estirada porque, según él, lo destruyo por Twitter. Él ayuda a destruir el país, pero no me quita nada saludarlo", escribió en un tuit.

Inmediatamente, los seguidores de esta plataforma social respaldaron sus actitud y calificaron a Mulder de 'maleducado'.