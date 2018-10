Se le viene la noche. La continuidad del candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras una solicitud de exclusión por mantener una sentencia condenatoria firme y en ejecución.

¿Qué fue lo que pasó? El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro pidió este lunes al Juzgado Penal 17 de la Corte Superior de Lima mayores detalles sobre el proceso actual que tiene Daniel Urresti por el delito de difamación agravada.

La solicitud fue enviada a la jueza Irina Villanueva que el 2017 lo sentenció a un año de pena privativa de libertad suspendida por difamar al ex jefe de la Región Policial Suroriente Rodrigo Prada.

El JNE le pidió a la Corte Superior que se pronunciara a “la brevedad posible y con celeridad” teniendo en cuenta que estamos a puertas de los comicios electorales que se realizarán este 7 de octubre.

¿QUIÉN SOLICITÓ LA EXCLUSIÓN?



Todo se desencadenó cuando el ciudadano Belisario Sueldo Cáceres pidió al JNE la exclusión de Daniel Urresti por tener una sentencia “consentida y ejecutoriada” de un año de pena privativa de libertad suspendida. La sentencia fue ratificada en abril de 2018.

El Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, en el artículo 39.2, señala que el JEE dispone la exclusión de un candidato cuando este tenga una condena “consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad”.

¿CUÁL ES LA DEFENSA DE URRESTI?



El ex ministro del Interior, en declaraciones con la prensa, manifestó que el proceso judicial sigue abierto porque su defensa presentó el 22 de agosto, un recurso de queja ante la Corte Suprema, sin embargo, una estancia superior ratificó la decisión.

Según su abogado Luciano López, para que una decisión esté "firme o definitiva", el ciudadano tendría que haber agotado todos los recursos y, en este caso, aún se debe procesar el recurso de queja.

JNE podría excluir a Daniel Urresti por tener sentencia condenatoria firme y en ejecución. (Canal N)

"Esto es una patraña esto es un complot para sacarme de la carrera. Está claro que todos pensaban que yo no iba a llegar, conforme he ido subiendo han empezado a buscar más y más cosas. ¿Qué interés puede tener este señor en presentar este recurso?", dijo Daniel Urresti.

El candidato agregó que confía en que el Jurado Especial se pronuncie tal y como siempre lo ha hecho. "Si no es firme la sentencia, si todavía hay un recurso que está a la mano del ciudadano la sentencia no es firme y por lo tanto no lo pueden sacar de carrera", agregó.

El JNE tiene hasta este viernes para pronunciarse. Pero este no es el único proceso que trae encima, pues el jueves 4 saldrá su sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.