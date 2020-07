El miércoles pasado, el vocero de Podemos, Daniel Urresti, anunció que no apoyará en segunda legislatura las reformas constitucionales que eliminan la inmunidad y el antejuicio político para altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República.

Sin embargo, el domingo, en la última sesión plenaria de la legislatura, el congresista defendió eufóricamente su decisión de impulsar un dictamen en minoría que buscaba suprimir estas prerrogativas. “La impunidad no puede ser para nadie”, dijo.

¿Qué dijo el domingo durante el Pleno extraordinario?

En el debate en el Pleno extraordinario del domingo, Urresti expresó que si el presidente no cuenta con antejuicio ni ningún tipo de inmunidad y “si se determina que está robando al año y medio después que está en el puesto, o a los dos años o seis meses, si no tiene inmunidad se le pueda meter preso (...). Vamos a ver si así se atreve”, expresó.

En la misma línea, señaló que si se mantuviera la prerrogativa para el mandatario “sin que se le pueda tocar, se le permitirá robar y llevar el dinero al extranjero. El mejor ejemplo que tenemos es el de Alejandro Toledo y sus 30 millones de dólares”, comentó.

Agregó que este es el momento clave para decidir a favor de eliminar la inmunidad a todos los altos funcionarios. “Este es el momento de poder hacer efectivamente las cosas completas, nada de inmunidad, ni para los congresistas, que lo aceptamos, pero nada de antejuicios constitucionales para todos los demás. (...) Todo el que comete delito debe ser investigado, acusado y juzgado; eso es lo exijo”, manifestó el legislador.

Como para no dejar duda de su postura, tras una interrupción, Daniel Urresti insistió en sus argumentos: “he sido claro, la impunidad no puede ser para nadie. Todos los que podamos asumir (un cargo) sin tener una capa mágica que no nos pueda hacer nada. Veremos quién se atreve, quién tiene los pantalones y la calidad moral para asumir a un cargo donde se le exige que no robe”, acotó el legislado quien votó a favor igual que toda la bancada de Podemos.

Aquí podemos ver su intervención:

Urresti Vs. Urresti

Y ahora, ¿qué dice el legislador?

Tres días después, cuando ya se hacían escuchar los cuestionamientos desde el Ejecutivo y expertos y se producía la renuncia de respetados constitucionalistas y juristas al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, Urresti anunció que no votará a favor de la reforma en segunda legislatura.

“Hoy me doy con la sorpresa que los cambios introducidos en la Comisión de Constitución fueron hechos a espaldas de la Comisión Consultiva”, aseveró.

Asimismo, en una evidente reacomodo en respuesta a las críticas, dijo, a través de un comunicado, que “tan graves fueron los agregados (al dictamen), especialmente en lo referido a la eliminación del antejuicio al presidente de la República, que más de 10 miembros de la Comisión Consultiva han renunciado, en defensa del sistema democrático y de la institucionalidad jurídica”.

No solo eso. Anunció que analiza con su equipo “una mejor propuesta legal que SÍ elimine totalmente la inmunidad parlamentaria y además elimine el antejuicio político por delitos de función, pero solamente de los congresistas”.

