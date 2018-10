Daniel Urresti tras fallo sobre caso Hugo Bustíos: "Yo me siento víctima" [VIDEO]

Daniel Urresti protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Beto Ortiz durante la última edición de 'Beto a Saber', programa al que el candidato a la alcaldía de Lima acudió tras la lectura de la sentencia que lo absolvió del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Durante la acalorada entrevista, el ex ministro del Interior perdió los papeles cuando el periodista manifestó que la supuesta filtración de la resolución de la Sala Penal Nacional días antes ensombrecía la limpieza del caso.

"Es una injusticia, yo me siento víctima", respondió exaltado y de inmediato reclamó que Beto Ortiz no crea al 100% en su palabra.

Por su parte, el periodista respondió que es parte de su labor periodística dudar y parte del trabajo de Urresti que haya sido investigado. "Has estado en zona de emergencia, has sido acusado de crímenes de lesa humanidad (...) Yo dudo, no sería periodista si no dudara", aseguró.

"Yo no te acepto que pongas en duda un fallo tras el cual yo he estado tanto tiempo reclamando. ¿Cuánto me han hecho sufrir? Tú te preocupas '¿Y la familia?', pero ¿Y mi familia?", preguntó el candidato.

"Me preocupo por la familia (de Bustíos) porque Hugo Bustíos está muerto", finalizó Ortiz, ante un Daniel Urresti evidentemente incómodo.

EL DATO:

- Daniel Urresti fue acusado de haber participado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 por uno de los militares que ya está sentenciado a prisión por el caso.

- La Sala Penal Nacional declaró infundadas las pruebas en contra del ex ministro del Interior.