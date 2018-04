Daniel Urresti dice que tiene dos propuestas para postular a la Alcaldía de Lima

El ex ministro del Interior, Daniel Urresti, reveló hoy que dos partidos políticos le han propuesto ser su candidato para la Alcaldía de Lima en las Elecciones Municipales y Regionales que se realizarán en octubre próximo.

Urresti no quiso revelar qué agrupaciones se han acercado a él, pero no descartó que una sea Podemos por el Progreso del Perú, del ex congresista y ex militante de Solidaridad Nacional, José Luna.

"He tomado la decisión personal de postular por Lima, la única manera de hacerlo es aceptando la invitación de un partido, crear un partido cuesta una cantidad de dinero que no tengo y nunca tendré, pero tengo dos partidos que me están invitando y estoy conversando con ambos para ver por cuál me voy", declaró a RPP.

Indicó que la próxima semana estará definiendo con qué propuesta quedarse.

"Mi preocupación es que durante la campaña no surja dinero oscuro y que todo se haga en regla, que no me suceda lo mismo que Fuerza Popular", manifestó.

El ex candidato presidencial por el Partido Nacionalista enfrenta hoy un juicio por la muerte del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en la región Ayacucho en 1988. De acuerdo a un testigo, Daniel Urresti fue el responsable de su deceso.

Al respecto, el ex funcionario señaló que presentará pruebas que demostrarían que él no tuvo que ver con el asesinato de Bustíos. "Hoy, gracias a colaboración de gente de Huanta, vamos a presentar pruebas que demuestran que todo lo dicho por esta testigo es falso", sostuvo.