El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que su bancada en el Congreso no apoyaría una eventual vacancia del mandatario Francisco Sagasti por presuntamente haber autorizado la vacunación irregular contra el COVID-19 a la excanciller Elizabeth Astete.

En declaraciones a los periodistas, remarcó que alguien tiene que ser culpable de los miles de fallecidos por el coronavirus por “tomar malas decisiones” o “haber privilegiado sus intereses y coimas para la corrupción”.

“Definitivamente no (apoyaríamos una vacancia). Lo que sí prometo es lo siguiente: Este gobierno (…) no tiene poder de gestión y se ahoga en un vaso de agua (…) Tenemos que investigar esto (el ‘Vacunagate’), no se puede quedar así”, señaló.

Urresti se refirió a las afirmaciones de Astete, quien aseguró -en un documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso- que le informó a Sagasti y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti de que se iba a vacunar contra el COVID-19.

En otro momento, Urresti se refirió a su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, e indicó que le gustaría que le explique al país “cómo es que hizo la fortuna inmensa que dice tener” y afirmó que “prácticamente es un cavernícola”.

“Recordemos que este señor es prácticamente un cavernícola, él se ha quedado en el siglo XIX, su comportamiento y forma de expresarse así lo demuestran. Me gustaría más bien que nos explique cómo hizo la fortuna inmensa que dice tener”, expresó.

“A veces dice tener 10, 100 mil o 15 mil empleados, lo que sabemos a ciencia cierta es que sus negocios los maneja de tal manera que organiza un montón de compañías que al final, siguiendo al organigrama le deben a él, le deben 28 millones a la Sunat”, añadió.

