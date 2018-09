Daniel Urresti: "Yo no voy a ir a la cárcel, ni tengo que ir a la cárcel, voy a ser inocente"

Daniel Urresti , candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú , confía en que el 4 de octubre el Poder Judicial lo declarará inocente del asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos en 1988.

El ex ministro del Interior de Ollanta Humala, quien aparece segundo en el último sondeo de Datum, manifestó estar seguro de que la justicia peruana resolverá a su favor tras varios años de investigaciones.

"Yo creo que soy un ciudadano común y corriente, apegado a la justicia y siempre derecho. Lo he demostrado en el caso Bustíos. Tengo ocho años de investigación, cuatro años de juicio, donde me cambiaron tres veces la acusación (...) Yo no voy a ir a la cárcel, ni tengo que ir a la cárcel, voy a ser inocente", manifestó en entrevista para América TV.

"Quiero que la sentencia se dé antes del 7 de octubre. Si la sentencia salía después del 7 de octubre yo iba a renunciar porque no considero justo que voten por mí sin saber que soy inocente o culpable. Para el día de la elección, la gente va a votar sabiendo que soy inocente" , sostuvo.



Urresti señaló que, de ser declarado culpable, se someterá a las autoridades correspondientes. "Soy totalmente respetuoso de las instituciones y de la ley, en el escenario en el que sea condenado, hasta aquí, se acabó todo, ese día me pongo de pie y me voy", recalcó.

Asimismo, deslindó estar trabajando para los intereses de José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, y dijo que una de las condiciones que le pidió para ser candidato por su agrupación es ser independiente. "Si él o el partido me propone un nombre para puestos en la alcaldía, lo denuncio", aseguró.