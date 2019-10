Daniel Urresti anunció que postulará al Congreso en las elecciones del 2020.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, Daniel Urresti, anunció este lunes que postulará al Congreso en las elecciones del 2020, pues asegura que este Parlamento será el más importante de la década por la carga de “cambios constitucionales” que requiere.

“Uno de los objetivos que yo tengo es lograr que los congresistas no estén atrapados en una burbuja, sino que se parezcan lo más posible a un ciudadano promedio. ¿Qué significa eso? Que no deben tener inmunidad parlamentaria, que no pueden ganar en promedio, mensualmente, 33 sueldos mínimos. Eso es una locura”, dijo Urresti en diálogo con RPP.

El también excandidato a la alcaldía de Lima rechazó los blindajes y el tiempo de antejuicio. A su criterio debería reducirse a seis meses y no mantenerse a cinco años.

EVALÚA PARTIDO

Daniel Urresti contó que ha recibido invitaciones de varios partidos políticos, sin embargo él necesita estar en uno que “comulgue con sus ideales”. Por lo que sorprendió al decir que también espera las invitaciones del partido aprista y el fujimorismo.

“Todavía estoy esperando la invitación del Apra y el fujimorismo para que también entre en la evaluación, no es porque vaya a ir con ellos, pero por lo menos para evaluarlos y espero en el transcurso de esta semana tomar una decisión”, señaló.